Dominic Fritz, despre discursul lui Nicușor Dan de Ziua Europei: „Nu am niciun dubiu că este un european convins”

Întrebat despre criticile legate de decizia șefului statului de a anula evenimentele oficiale dedicate Zilei Europei, Fritz a spus că înțelege dilema cu care s-a confruntat președintele și că orice alegere ar fi fost interpretată politic.

„Eu sunt sigur că nu i-a fost ușor să ia această decizie de a anula această festivitate și înțeleg îngrijorarea de a transmite cu o mare recepție în grădină cu Prosecco și nu știu ce, de a transmite totuși un semnal ușor ciudat”, a afirmat liderul USR la TVR Info.

Dominic Fritz a precizat că nu dorește să comenteze decizia președintelui, însă consideră legitim ca discursurile politice să provoace dezbateri publice, chiar și atunci când sunt critice.

„Eu sunt german și sunt mai critic de felul meu, în acest sens nu cred că e neapărat o problemă de a fi critic, de a pune degetul pe rană. Poate nu sunt de acord cu fiecare cuvânt rostit în discursul lui, dar e absolut dreptul lui să stârnească anumite dezbateri în societate. Eu prefer speech-uri în general de la politicieni, dar mai ales de la președinte, care să stârnească dezbateri, care să ne forțeze să ne gândim, decât texte din astea ceremoniale pe care le uiți în secunda doi”, a spus Fritz.

„Nu am niciun dubiu că Nicușor Dan este un european convins”, a mai declarat Dominic Fritz.

Președintele Nicușor Dan a transmis, de Ziua Europei, un mesaj în care a pledat pentru o dezbatere „fără lozinci” despre rolul Uniunii Europene, subliniind că aderarea României la UE a adus „pace, prosperitate și modernizare”, dar și că Europa a făcut „greșeli” în ultimii ani.