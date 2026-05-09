Crin Antonescu salută mesajul lui Nicușor Dan de Ziua Europei: „Vorbește, pentru prima oară, despre greșelile Europei”

Antonescu a spus că salută „cu plăcută surprindere” poziționarea președintelui și a invocat, printre motivele de apreciere, și declarațiile acestuia despre activitatea DNA în mandatul fostei șefe a instituției, Laura Codruța Kövesi.

„Sunt semne care dau speranță și n-am nici cea mai mică ezitare să le salut”, a scris Crin Antonescu.

Fostul candidat la prezidențiale a criticat dur și comentariile primite online, susținând că cei care îl atacă „fără nicio urmă de argument” sunt „idioți reali, în carne și oase”.

În același mesaj, Antonescu l-a menționat și pe gazetarul Cristian Tudor Popescu, afirmând că declarațiile acestuia despre foști și actuali lideri politici îl fac să nu mai fie afectat de reacțiile critice din mediul online.