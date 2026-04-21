Crin Antonescu: Ne așteptăm la un guvern PNL-USR-UDMR cu susținere parlamentară / Astăzi țara este condusă la nivel guvernamental de USR

„Dacă această linie votată astăzi în PNL, la cererea lui Ilie Bolojan, se va impune, ne așteptăm la un guvern PNL-USR-UDMR cu susținerea AUR, POT sau SOS”, a declarat Antonescu.

Fostul lider liberal a apreciat, în cadrul emisiunii „Ai aflat” cu Ionuț Cristache, că o astfel de formulă ar putea conduce la o consolidare a influenței USR în cadrul executivului.

„Vom avea un guvern aproape monocolor USR. Pentru că domnul Bolojan, în evaluarea mea, a acționat ca un lider al USR-ului chiar din fruntea Guvernului și a PNL”, a spus acesta.

Antonescu a adăugat că redistribuirea portofoliilor ar putea reflecta această dinamică politică.

„Ministerele PSD vor fi preluate tot de oameni din USR sau de oameni din aceeași zonă politică”, a afirmat fostul lider liberal.

În același context, el a comentat posibilele reacții politice generate de colaborări parlamentare diferite.

„Dacă PSD-ul ar trece o moțiune de cenzură votată și de AUR, ar exista reacții puternice. Dacă însă guvernarea ar continua cu susținere similară, percepția publică ar putea fi diferită”, a declarat Antonescu.

Fostul lider al PNL a susținut, totodată, că actuala configurație politică reflectă o distribuție particulară a puterii executive.

„Astăzi țara este condusă la nivel guvernamental de USR”, a spus acesta.

Antonescu a explicat că această situație ar fi rezultatul deciziilor politice luate în perioada formării guvernului.

„Am ajuns aici pentru că, de exemplu, PSD nu a revendicat funcția de prim-ministru în momentul formării guvernului și a acceptat această formulă”, a conchis Antonescu.