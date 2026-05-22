Crin Antonescu: Să nu-l subestimăm pe Nicușor Dan

Fostul lider liberal și contracandidat al lui Nicușor Dan la alegerile prezidențiale a afirmat că președintele are nevoie de sprijin. Crin Antonescu a observat o tendință generală de a-l subestima pe Nicușor Dan, imediat după câștigarea alegerilor.

„Foarte repede după alegere, Nicușor Dan a început să fie subestimat. Încă o chestiune foarte simpatică la noi. Bă, nu-l alegi președinte pe unul ca să-l subestimezi. În general, l-ai ales, poate n-a fost alesul tău, dar îți totuși reprezintă țara. Hai să încercăm toți. O spun ca unul care a fost contracandidat. Hai să încercăm să-l sprijinim acum, atâta vreme cât face ceva nou pentru această țară. Să-l subestimăm. Sigur, domnul Nicușor Dan este cel care este. Cu personalitatea, cu atitudinea, cu comportamentul, cu caracteristicile domniei sale. Dacă noi am fost, o parte dintre noi, mă rog, o majoritate, așa de inspirați, să votăm pe domnul Nicușor Dan, președinte, acum să nu-l mai subestimăm”, a declarat Crin Antonescu.

Fostul președinte PNL a explicat de ce Nicușor Dan merită aprecierea sa.