Prima pagină » Politic » Crin Antonescu: Să nu-l subestimăm pe Nicușor Dan

Crin Antonescu: Să nu-l subestimăm pe Nicușor Dan

Crin Antonescu, fost președinte al Partidului Național Liberal a susținut în emisiunea Off The Record de la Mediafax că președintele Nicușor Dan nu trebuie subestimat, ci, dimpotrivă merită să fie încurajat.
Crin Antonescu: Să nu-l subestimăm pe Nicușor Dan
Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
22 mai 2026, 14:09, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Fostul lider liberal și contracandidat al lui Nicușor Dan la alegerile prezidențiale a afirmat că președintele are nevoie de sprijin. Crin Antonescu a observat o tendință generală de a-l subestima pe Nicușor Dan, imediat după câștigarea alegerilor.

„Foarte repede după alegere, Nicușor Dan a început să fie subestimat. Încă o chestiune foarte simpatică la noi. Bă, nu-l alegi președinte pe unul ca să-l subestimezi. În general, l-ai ales, poate n-a fost alesul tău, dar îți totuși reprezintă țara. Hai să încercăm toți. O spun ca unul care a fost contracandidat. Hai să încercăm să-l sprijinim acum, atâta vreme cât face ceva nou pentru această țară. Să-l subestimăm. Sigur, domnul Nicușor Dan este cel care este. Cu personalitatea, cu atitudinea, cu comportamentul, cu caracteristicile domniei sale. Dacă noi am fost, o parte dintre noi, mă rog, o majoritate, așa de inspirați, să votăm pe domnul Nicușor Dan, președinte, acum să nu-l mai subestimăm”, a declarat Crin Antonescu. 

Fostul președinte PNL a explicat de ce Nicușor Dan merită aprecierea sa.

„Faptul că Nicușor Dan a avut curaj să piuie, ca să zic așa ceva, a spus foarte răspicat despre păcatele Europei, sau despre exagerările legii Vexler. Asta e un lucru foarte bun pe care iar l-am salutat public și îl încurajez, că se vorbească mai tare, mai hotărât. Curaj Nicușor în aceste privințe!”, a mai spus Antonescu.

Citește și

Recomandarea video

Sebastian Ghiță, prima postare din ultimii 7 ani: „Resping toate aceste afirmații false despre legăturile mele cu Putin și Kremlinul făcute de agenții Soroșiști”
G4Media
Întrebată dacă are origini franțuzești, Jaqueline Cristian a dezvăluit personalitatea după care a fost numită
GSP.ro
CNAIR ar putea fi pusă pe butuci de firma italiană Pizarroti. Italienii pregătesc executarea după litigiul privind autostrada Sebeș-Turda
Gandul
Nicușor Dan a semnat decretul! Veste de ULTIMA ORĂ pentru români
Cancan
FOTO. Imagini hot cu cea mai frumoasă voleibalistă din lume în costum de baie
Prosport
Marea Britanie ia o decizie fără precedent privind sancțiunile impuse Rusiei, stârnind furia UE și a Ucrainei
Libertatea
Vești dure pentru Donald Trump Jr.! A fost diagnosticată cu cancer și a fost operată de urgență
CSID
Codul Rutier 2026: Se modifică procedura de obținere a permisului de conducere
Promotor
EXCLUSIV | ANAF pregătește „roboței” pentru relația cu contribuabilii la ghișee, cu interfețe ca la aeroport sau la McDonald’s / Proiect pilot în Capitală
Economedia