Antonescu: Este posibil să se refacă această coaliție. Nicușor Dan și PSD, consecvenți

Crin Antonescu, fostul lider liberal și candidat la alegerile prezidențiale din decembrie 2024, a declarat că este posibil ca Guvernul să reușească să refacă coaliția, în contextul actuali crize politice.
Daiana Rob
22 mai 2026, 14:16, Politic
„Cred este că e posibil să se refacă această coaliție. Nu știu dacă e bine sau e rău. Dar, am mai spus-o, Nicuşor Dan și, sigur, și PSD, aici cu niște note de subsol, sunt consecvenți cu ceea ce au spus în decembrie 2024 și de atunci încoace”, a declarat fostul lider liberal. 

Antonescu a precizat că atât mesajul președintelui Nicușor Dan, cât și al PSD a fost acela că „în România există niște forțe pro-occidentale și niște forțe, dacă nu anti (n.r – occidentale), măcar rezervate”, precizând că „ei rămân în acea logică, încercând să mențină această coaliție”, apreciind că nu știe dacă „este de bine sau de rău”.

Antonescu a precizat că atitudinea față de partidele socotite indezirabile ar trebui să fie una care să țină cont, „nu de cei pe care îi vezi în fața ta la masă”, ci de „milioanele” de oameni care au acordat un „vot în spate”.

„Sunt cetățeni români la fel ca noi toți. Eu cred că ar putea să rezolve treaba asta Nicușor”, a declarat Crin Antonescu.

Acesta a mai precizat că au fost momente în care Nicușor Dan s-a comportat ca un președinte.

„Și eu am salutat public vreo două atitudini ale lui Nicușor Dan, nu pentru că brusc mi-ar fi crescut prețuirea pentru persoana sa, ci pur și simplu pentru că sunt momente în care, într-adevăr, s-a comportat ca un președinte”, a declarat Crin Antonescu. 

