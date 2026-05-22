Crin Antonescu: O să începeți să-l regretați pe Iohannis / Acum greu mai deosebești pesediștii de peneliști

Se vor împlini trei săptămâni de când Guvernul Ilie Bolojan a fost demis printr-o moțiune de cenzură cu un număr record de voturi, iar scena politică nu reușește să contureze o formulă stabilă de viitor executiv. În acest context, fostul lider liberal Crin Antonescu a făcut o serie de afirmații dure despre evoluția clasei politice din România, dar și despre mandatul fostului președinte Klaus Iohannis.

„O să începeți să-l regretați pe Iohannis”

Antonescu susține că, în timp, percepția publică asupra fostului președinte se va schimba.

„Cu trecerea timpului o să începeți să îl regretați pe Iohannis. Dar cred că cel mai mare păcat este faptul că, sub mandatele sale, nu neapărat la inițiativa lui, a avut, pur și simplu, o decapitare, o emasculare, nu știu cum să-i spun, a clasei politice.”

El compară actuala situație politică cu perioadele anterioare, susținând că diferențele dintre marile partide au devenit greu de observat.

„Greu deosebești pe pesediști de peneliști”

„Deci noi am ajuns, totuși, de la personaje, nu vreau să dau nume, dar, în orice caz, în epoca Băsescu, bătălie politică totuși și adevărată, cu niște lideri, cu o dramă, noi am ajuns la niște situații în care greu deosebești, în tot acest timp, greu deosebești pe pesediști de peneliști, sincer. Dincolo de momentele de scandal și de simulările astea de război, greu îi deosebești.

Și, apropo de faptul că s-a ajuns în Partidul Național Liberal, unde, o mai spun încă o dată, Tăriceanu era ministru și, la masa Biroului Politic, era un scandal care mai de care sărea în capul lui Tăriceanu”, a declarat fostul candidat la prezidențiale.

Despre PNL și actuala conducere

De asemenea, Antonescu a comentat și tensiunile din interiorul Partidului Național Liberal, susținând că formațiunea s-a schimbat profund.

„Repet, astăzi, în Partidul Național Liberal, sub conducerea hashtag-ului Bolojan, eu cred că deja oamenii ăștia, câți mai sunt? Doi, trei din vechiul PNL? Curaj să vorbească? N-au. Stau pe acolo, poate, poate intră în grații sau capătă ceva.”

El a adăugat că partidul a ajuns să existe mai mult formal: „Nu mai cred că mai putem vorbi de Partidul Național Liberal decât cu numele și cu firma. Se întâmplă în istorie. Asta este situația.”

Critici privind calitatea clasei politice

Fostul lider liberal extinde critica asupra întregii clase politice, pe care o descrie într-un proces de degradare a discursului și leadershipului.

„Dar, apropo de toate partidele, dincolo de discuții interne, de democrație internă de partid, care oricum la alții, chiar la PSD, este mai văzută sau nevăzută, este mai intensă decât la PNL, noi am ajuns de fapt la o cădere dramatică a calității dialogului politic, discursului politic, leadershipului politic și personalului politic în general. Uitați-vă totuși că e suficient să privim, să deschidem puțin ușa, să ne uităm pe la Parlament. Cu rare excepții, e jale.”

Despre mandatul lui Klaus Iohannis

Antonescu pune această evoluție pe seama perioadei politice recente, pe care o leagă de mandatul lui Klaus Iohannis.

„Asta nu avem cum decât istoric să o punem pe numele epocii Iohannis, chiar dacă, repet, nu neapărat Iohannis s-a ocupat de asta. Dar atunci când vrei să ai o conducere comodă la PNL, când vrei să ai o conducere comodă la PSD, când cochetezi cu tot felul de alte forme, să ai un candidat comod la președinție în 2019, candidat comod la președinție și nici atunci măcar nu faci o dezbatere.”

El a criticat și modul în care a fost gestionată campania prezidențială din 2019.

„Totuși, gândiți-vă, îmi pare rău să vă spun, puteți vorbi despre niște merite pe care Iohannis le are, dar să n-ai curaj să faci o dezbatere cu doamna Viorica Dăncilă, tu fiind președinte în exercițiu, e totuși un moment jenant care arată unde s-a ajuns. Dar la chestiunea asta au concurat foarte mulți. Inclusiv în PNL, cei care supraviețuiau, să zic așa, epurării treptate, au mulțumit că a rămas mai mult loc pentru ei”, a conchis fostul lider PNL.