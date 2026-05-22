Crin Antonescu: I-am cerut lui Ilie Bolojan să candideze la prezidențiale

Crin Antonescu a criticat, la emisiunea Off the Record Mediafax, explicațiile potrivit cărora Ilie Bolojan nu ar fi candidat la alegerile prezidențiale pentru că și-ar fi dat cuvântul că nu va intra în cursă. Antonescu a susținut că acest „mit” a fost construit pe minciuni și a afirmat că el însuși i-a spus lui Bolojan să candideze.
Gabriel Negreanu
22 mai 2026, 14:16, Politic
„Mitul se construiește, de cele mai multe ori, pe minciuni. Bolojan nu a candidat la președinție pentru că și-a dat cuvântul. Cui și-a dat, dom’le, cuvântul? Poate francezilor, poate englezilor, poate jamaicanilor”, a declarat Crin Antonescu.

Fostul lider liberal a spus că Bolojan nu i-a promis lui că nu va candida, pentru că nu i-a cerut un asemenea angajament.

„Eu i-am spus: candidează la președinție. Deci mie nu mi-a dat cuvântul, că nu i l-am cerut. Pesediștilor și-a dat cuvântul? Cui și-a dat cuvântul de a ieșit mitul ăsta?”, a afirmat Antonescu.

Acesta a susținut că Ilie Bolojan „trebuia să candideze” și că ar fi putut chiar să câștige alegerile.

„Trebuia să candideze. Poate și câștiga. Eu i-am și spus să candideze”, a spus Crin Antonescu.

Întrebat când i-a spus lui Bolojan să candideze, Crin Antonescu a precizat că discuția ar fi avut loc imediat după eșecul lui Nicolae Ciucă.

„Imediat după eșecul domnului Ciucă, a doua zi, a treia zi, când a venit la București”, a spus Antonescu.

El a precizat că i-a propus lui Bolojan să candideze din partea PNL, nu în numele unei alianțe cu PSD.

„Să candideze din partea PNL. Păi nu vorbeam eu în numele PSD. Nu știu ce făcea PSD. I-am spus să candideze în numele PNL”, a mai spus Crin Antonescu.

Antonescu a mai afirmat că, după desemnarea sa drept candidat, a existat o campanie care ar fi urmărit slăbirea candidaturii sale, iar Ilie Bolojan ar fi asistat la aceasta fără să intervină.

„Faptul că această campanie a început după ce eu fusesem desemnat a fost o campanie menită, evident, să șubrezească această candidatură a mea, la care domnul Bolojan a asistat absolut pașnic, senin și liniștit”, a declarat el.

 

