Crin Antonescu, dezvăluiri în premieră: „Partidul Național Liberal nu mai există”. Fostul președinte PNL îl atacă pe Ilie Bolojan, dar afirmă că l-a încurajat pe premier „să candideze la președinție”. Ce spune despre Nicușor Dan

Crin Antonescu, despre criticile lui Bolojan privind proiectul SMR de la Doicești: „O influență de natură externă” „Cu Doiceștiul e destul de groasă. Eu nu știu dacă el are dreptate sau nu, domnul Bolojan. Poate că are, poate că nu are. Nu știu. Dacă e o afacere proastă, care ar trebui oprită, nu știu”, a spus Crin Antonescu în cadrul emisiunii OFF The Record. Fostul lider liberal a spus că i se pare „absolut straniu” ca, în acest moment, Ilie Bolojan să aleagă tocmai proiectul de la Doicești pentru a-l critica. „Mi se pare absolut straniu și nu poate să existe confuzie, din câte afaceri proaste sunt în România, din câte chestii de risipă sunt în România, ca tu, în acest moment, taman pe asta să o alegi”, a afirmat Antonescu. Crin Antonescu a mai spus că, în opinia sa, există „o campanie” pe tema proiectului de la Doicești. „Este o campanie pe subiectul Doicești și nu are cum să-i scape. Domnul Bolojan e mărginit, chiar încuiat în anumite privințe. Dar nu este un om prost, să fie limpede. Nu are cum să-ți scape că aici este o miză”, a declarat fostul președinte PNL. Antonescu: Este posibil să se refacă această coaliție. Nicușor Dan și PSD, consecvenți Crin Antonescu a declarat, tot în cadrul emisiunii OFF The Record, că este posibil ca Guvernul să reușească să refacă coaliția, în contextul actuali crize politice. „Cred este că e posibil să se refacă această coaliție. Nu știu dacă e bine sau e rău. Dar, am mai spus-o, Nicuşor Dan și, sigur, și PSD, aici cu niște note de subsol, sunt consecvenți cu ceea ce au spus în decembrie 2024 și de atunci încoace”, a declarat fostul lider liberal. Antonescu a precizat că atât mesajul președintelui Nicușor Dan, cât și al PSD a fost acela că „în România există niște forțe pro-occidentale și niște forțe, dacă nu anti (n.r – occidentale), măcar rezervate”, precizând că „ei rămân în acea logică, încercând să mențină această coaliție”, apreciind că nu știe dacă „este de bine sau de rău”. Acesta a mai spus că atitudinea față de partidele socotite indezirabile ar trebui să fie una care să țină cont, „nu de cei pe care îi vezi în fața ta la masă”, ci de „milioanele” de oameni care au acordat un „vot în spate”. „Sunt cetățeni români la fel ca noi toți. Eu cred că ar putea să rezolve treaba asta Nicușor”, a declarat Crin Antonescu. Crin Antonescu: Să nu-l subestimăm pe Nicușor Dan

Fostul lider liberal și contracandidat al lui Nicușor Dan la alegerile prezidențiale a afirmat că președintele are nevoie de sprijin. Crin Antonescu a observat o tendință generală de a-l subestima pe Nicușor Dan, imediat după câștigarea alegerilor.

„Foarte repede după alegere, Nicușor Dan a început să fie subestimat. Încă o chestiune foarte simpatică la noi. Bă, nu-l alegi președinte pe unul ca să-l subestimezi. În general, l-ai ales, poate n-a fost alesul tău, dar îți totuși reprezintă țara. Hai să încercăm toți. O spun ca unul care a fost contracandidat. Hai să încercăm să-l sprijinim acum, atâta vreme cât face ceva nou pentru această țară. Să-l subestimăm. Sigur, domnul Nicușor Dan este cel care este. Cu personalitatea, cu atitudinea, cu comportamentul, cu caracteristicile domniei sale. Dacă noi am fost, o parte dintre noi, mă rog, o majoritate, așa de inspirați, să votăm pe domnul Nicușor Dan, președinte, acum să nu-l mai subestimăm”, a declarat Crin Antonescu.

Fostul președinte PNL a explicat de ce Nicușor Dan merită aprecierea sa.

„Faptul că Nicușor Dan a avut curaj să piuie, ca să zic așa ceva, a spus foarte răspicat despre păcatele Europei, sau despre exagerările legii Vexler. Asta e un lucru foarte bun pe care iar l-am salutat public și îl încurajez, că se vorbească mai tare, mai hotărât. Curaj Nicușor în aceste privințe!”, a mai spus Antonescu.

Crin Antonescu: I-am spus lui Ilie Bolojan sa candideze la prezidențiale

Fostul președinte PNL, Crin Antonescu, a declarat vineri, în cadrul emisiunii OFF The Record, de la Mediafax, că l-a sfătuit pe premierul interimar al țării, Ilie Bolojan, să candideze pentru prezidențiale.

„Bolojan nu a candidat la președinție pentru că și-a dat cuvântul. Poate francezilor, poate englezilor, poate jamaicanilor. Eu i-am spus, candidează la președinție. Poate și câștiga. Eu i-am și spus să candideze. Dar faptul că această campanie a început după ce eu fusesem desemnat, a fost o campanie la care domnul Bolojan a asistat absolut pașnic, senil și liniștit.”, a spus fostul președinte PNL.

„Când i-am spus să candideze? Păi imediat după eșecul domnului Ciucă, a doua zi, a treia zi, când a venit la București”, a spus Antonescu.

„Să candideze din partea PNL. Păi nu vorbeam eu în numele PSD. Nu știu ce făcea PSD. I-am spus să candideze în numele PNL”, a afirmat acesta.

