Crin Antonescu critică declarațiile lui Bolojan privind proiectul SMR de la Doicești: „O influență de natură externă”

Crin Antonescu, fost președinte al PNL, a criticat, vineri, declarațiile premierului interimar Ilie Bolojan despre proiectul SMR de la Doicești.
Iulian Moşneagu
22 mai 2026, 14:26, Politic
„Cu Doiceștiul e destul de groasă. Eu nu știu dacă el are dreptate sau nu, domnul Bolojan. Poate că are, poate că nu are. Nu știu. Dacă e o afacere proastă, care ar trebui oprită, nu știu”, a spus Crin Antonescu în cadrul emisiunii OFF The Record.

Fostul lider liberal a spus că i se pare „absolut straniu” ca, în acest moment, Ilie Bolojan să aleagă tocmai proiectul de la Doicești pentru a-l critica.

„Mi se pare absolut straniu și nu poate să existe confuzie, din câte afaceri proaste sunt în România, din câte chestii de risipă sunt în România, ca tu, în acest moment, taman pe asta să o alegi”, a afirmat Antonescu.

Antonescu vorbește despre „o influență de natură externă”

Crin Antonescu a mai spus că, în opinia sa, există „o campanie” pe tema proiectului de la Doicești.

„Este o campanie pe subiectul Doicești și nu are cum să-i scape. Domnul Bolojan e mărginit, chiar încuiat în anumite privințe. Dar nu este un om prost, să fie limpede. Nu are cum să-ți scape că aici este o miză”, a declarat fostul președinte PNL.

Crin Antonescu a spus că explicația ar fi „o influență de natură externă”.

„Dacă spui aceste lucruri și mai ales să dai și niște informații destul de aproximative, nu foarte clare, pentru mine asta are o singură explicație: o influență de natură externă, evident alta decât americană, foarte probabil din Europa”, a spus Antonescu.

Fostul lider liberal a criticat și faptul că Ilie Bolojan, în calitate de premier interimar, a pus în discuție un proiect cu implicații în relația cu Statele Unite.

„Este absolut incorect ca un prim-ministru demis să pună în discuție asemenea problemă și să angajeze, fără niște precauții măcar, un posibil diferend, totuși, cu administrația americană, în situația în care ne aflăm noi, și Europa, și America, acum”, a declarat Crin Antonescu.

Declarațiile lui Crin Antonescu vin după ce Ilie Bolojan a criticat proiectul reactoarelor modulare mici de la Doicești, afirmând că acesta are probleme serioase de fezabilitate. Ulterior, Nuclearelectrica a transmis că dezvoltarea proiectului este „100% conformă” etapelor specifice unui proiect nuclear.

