Bolojan acuză PSD că „minte cu nerușinare” în scandalul fraților Micula. „Creează pseudoștiri ca să fugă de răspundere”

Bolojan a afirmat că PSD evită să își asume responsabilitatea guvernării după ce a contribuit la căderea Executivului din care a făcut parte și că, în loc să vină cu o propunere clară de premier și soluții politice, preferă să lanseze acuzații și informații false în spațiul public.

„Pentru a acoperi această fugă de răspundere, se creează tot felul de pseudoștiri”, a declarat liderul liberal.

Referindu-se la subiectul legat de frații Micula, Bolojan a explicat că, în toamna anului trecut, au existat discuții tehnice în interiorul Guvernului privind poziția statului român în raport cu sentințe și litigii mai vechi care vizau compania controlată de aceștia. Potrivit lui, în cadrul unei astfel de întâlniri a fost evocată o situație petrecută în perioada guvernării conduse de Ludovic Orban.

„Cineva a povestit că pe vremea fostului premier Ludovic Orban s-au discutat niște fonduri. Să vii acum și să confunzi planurile, să spui că pe vremea actualului premier s-a întâmplat asta, să minți cu nerușinare, este inadmisibil”, a spus Bolojan.

El l-a acuzat direct pe senatorul PSD Daniel Zamfir că a lansat informații false, susținând că ulterior acesta ar fi încercat să își nuanțeze declarațiile.

„După aceea să corectezi și să spui doar «premierul» arată o lipsă totală de răspundere”, a afirmat liderul PNL.

Bolojan a adăugat că și informațiile vehiculate despre Alina Gorghiu fac parte „din același registru al bluffurilor și minciunilor politice”, avertizând că astfel de atacuri se întorc împotriva celor care le propagă.