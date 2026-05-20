Prima pagină » Politic » „Bolojan nu este o piedică". Premierul demis îi întoarce mingea lui Grindeanu

Premierul demis Ilie Bolojan a respins miercuri, la B1 TV, acuzațiile PSD și ale lui Sorin Grindeanu. Social-democrații afirmaseră că blochează formarea unui guvern și că se află în campanie electorală. „Bolojan nu este o piedică", spune prim-ministrul.
Andreea Tobias
20 mai 2026, 21:32, Politic
Întrebat la B1 TV dacă președintele ar trebui să dea PSD mandatul de formare a guvernului, Bolojan a evitat să facă aprecieri despre decizia șefului statului. În schimb, a trasat o logică politică clară.

El a spus că PSD a inițiat moțiunea de cenzură împreună cu AUR și a reușit să demită guvernul. Prin acest gest, a probat că este capabil să construiască o majoritate. Pe cale de consecință, cei care au pus în practică această decizie au o responsabilitate morală să vină și cu soluțiile.

Referitor la întrebarea despre cele două săptămâni scurse de la moțiune, Bolojan a subliniat că PSD nu a anunțat public nicio propunere și nu și-a asumat răspunderea pentru o variantă de guvernare.

„Vedeți că nu fac asta”, a spus premierul demis.

„Grindeanu nu știe ce înseamnă să muncești natural”

Chestionat despre acuzația că se află în campanie electorală, Bolojan a respins-o cu un răspuns care conținea și o săgeată la adresa lui Grindeanu.

El a spus că a comunicat periodic în cele nouă luni de mandat. A făcut-o din respect pentru cetățeni, nu din calcul electoral.

„Se pare că domnul Grindeanu nu are percepția că dacă muncești o faci natural, ci trebuie să fii doar în campanie electorală când muncești”, a afirmat Bolojan.

„Bolojan nu este o piedică”

Referitor la acuzația de blocaj, premierul demis a fost tranșant. A spus că nu el împiedică formarea unei majorități, ci PSD. Partidul a dinamitat coaliția în mod iresponsabil și, după două săptămâni, nu are soluții.

„Acolo este răspunderea. Ăsta este adevărul”, a conchis Bolojan.

PNL nu mai face coaliție cu PSD

Întrebat dacă „alianța” PSD-PNL a fost de rău augur pentru România, Bolojan a spus că, în general, coalițiile nu sunt o problemă. Problema este ce face o coaliție cu forța pe care o are.

El a adăugat că PNL nu mai poate face coaliție cu PSD. Realitățile din anii trecuți și din prezent impun această concluzie. O coaliție cu 60% forță parlamentară nu se face pentru a împărți funcții, a subliniat premierul demis.

