Prima pagină » Economic » Bolojan, întâlnire cu CEO-ul Dacia, Mihai Bordeanu

Bolojan, întâlnire cu CEO-ul Dacia, Mihai Bordeanu

Premierul Ilie Bolojan a discutat miercuri despre programul Rabla și perspectivele industriei auto din România cu CEO-ul Dacia, Mihai Bordeanu.
Bolojan, întâlnire cu CEO-ul Dacia, Mihai Bordeanu
Foto: Guvern
Cosmin Pirv
20 mai 2026, 12:43, Economic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Ilie Bolojan a avut miercuri o întâlnire de lucru cu Mihai Bordeanu, Managing Director Dacia Brand South Eastern Europe & Country Head Romania în cadrul Groupe Renault.

Discuțiile s-au axat pe evoluția și perspectivele industriei auto din România.

În cadrul întrevederii au fost abordate teme de interes strategic privind piața auto din România, inclusiv impactul programului Rabla asupra sectorului și necesitatea menținerii unor politici publice care să susțină reînnoirea parcului auto și dezvoltarea industriei naționale.

De asemenea, au fost analizate efectele creșterii prețurilor la energia electrică asupra costurilor de producție din industria auto și impactul acestora asupra competitivității producătorilor din România, într-un context economic european și internațional tot mai competitiv.

Discuțiile au vizat și programele de achiziții ale autorităților publice, precum și strategia privind administrarea flotelor auto ale instituțiilor statului.

În cadrul întâlnirii au fost prezentate direcțiile strategice de dezvoltare ale Dacia în România, planurile de investiții și perspectivele de evoluție ale pieței auto.

Premierul a reafirmat importanța dialogului constant dintre autorități și mediul de afaceri, precum și necesitatea adoptării unor măsuri care să sprijine competitivitatea industriei auto, unul dintre sectoarele strategice ale economiei românești.

Recomandarea video

„Minuta” care bate legea: Lia Savonea a emis și ea un ordin prin care judecătorii detașați încasează diurne de 2%, în pofida legii
G4Media
A fost căsătorită cu Timofte, s-a iubit cu Cristea, acum face afaceri în SUA: „Vorbim despre miliardari din toate colțurile lumii”
GSP.ro
Putin și Xi deschid summitul de la Beijing după vizita lui Trump în China: Conducta „Puterea Siberiei 2” și războiul din Ucraina, printre temele-cheie
Gandul
Nu a luat 150.000 euro! Câți bani a primit Dumbo de fapt, de la Pro TV, pentru că a câștigat Desafio: Aventura
Cancan
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Prosport
Un arhitect explică dezvoltarea haotică și traficul de coșmar din București. Bogdan Fezi: „Suntem mai rău ca acum 100 de ani”
Libertatea
Ecuația ciorbei. Câte lingurițe de sare trebuie să pui, în funcție de câți litri de apă ai folosit
CSID
De la 1 iulie se introduce o nouă taxă de drum. Pentru anumite vehicule se va plăti un tarif de peste 60 de lei/100 km
Promotor
EXCLUSIV: Reformele și proiectele din PNRR rămân sub supraveghere până la 5 ani după ultima plată. Bruxelles-ul poate face controale, verificări și audituri
Economedia