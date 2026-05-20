UE aprobă implementarea acordului comercial încheiat cu SUA în vara trecută

UE a fost în sfârșit de acord să pună în aplicare acordul comercial cu SUA, după cinci ore de discuții între membrii Parlamentului European și statele membre, în speranța evitării impozitării unor noi tarife vamale amenințate de Donald Trump, potrivit The Guardian.

Aceasta înseamnă că acordul încheiat în iulie anul trecut pe terenul de golf scoțian al președintelui SUA poate intra acum în vigoare, eliminând taxele de import pentru majoritatea mărfurilor americane care intră în UE.

„Aceasta înseamnă că în curând vom îndeplini sarcinile noastre”, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, salutând pactul. „Împreună, putem asigura un comerț transatlantic stabil, previzibil, echilibrat și reciproc avantajos.”

Acordul pune blocul comunitar pe drumul cel bun pentru a respecta termenul limită de 4 iulie stabilit de Trump pentru ratificarea acordului, care a fost deja implementat în SUA.

„UE a demonstrat că este un partener comercial de încredere”

Comisarul pentru comerț, Maroš Šefčovič, a declarat despre discuțiile care s-au încheiat în jurul orei 2 dimineața la Bruxelles: „Efort colectiv. Rezultat solid. Muncă semnificativă. După mai mult de cinci ore de negocieri intense… UE a demonstrat că este un partener comercial de încredere, menținând în același timp fermitatea în apărarea intereselor părților interesate europene.”

Europarlamentarii au înghețat de două ori procesul de ratificare a acordului în semn de protest față de amenințarea lui Trump cu tarife mai mari în ianuarie și apoi față de amenințarea sa de a prelua controlul asupra Groenlandei.

Deși Curtea Supremă a SUA a decis deja că impunerea de către Trump a unor tarife de 15% asupra majorității exporturilor UE a fost ilegală, șefii UE au luat decizia de a onora acordul în efortul de a stabiliza mediul comercial pentru întreprinderi, inclusiv pentru industria auto, care a fost afectată de tarife de 27,5%.

Deputații europeni ceruseră o clauză de caducitate care să permită UE să încheie acordul la 31 martie 2028 și o clauză de suspendare în cazul în care Trump își încalcă promisiunea și majorează rata vamală de 15%.

Relația transatlantică este cea mai semnificativă a UE, în valoare de peste 1,8 trilioane de euro în 2025.

Comisia Europeană, împuternicită să declanșeze mecanismul de suspendare

Textul final împuternicește Comisia Europeană să declanșeze mecanismul de suspendare dacă SUA nu își îndeplinește angajamentele sau perturbă comerțul și investițiile cu UE, inclusiv prin „discriminarea sau vizarea operatorilor economici din UE”.

De asemenea, oferă UE mijloacele necesare pentru a aborda creșterile bruște ale importurilor din SUA „care cauzează sau amenință să cauzeze prejudicii grave producătorilor interni”, suspendarea fiind din nou un posibil rezultat.

Însă parlamentul a fost de acord și să reducă unele solicitări, iar textul final oferă SUA termen până la sfârșitul anului pentru a reduce taxa de 50% pe oțel la 15%, în loc să insiste asupra acesteia ca o precondiție.