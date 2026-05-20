Naționala de fotbal a Republicii Democrate Congo va putea participa la Cupa Mondială din 2026, organizată în Statele Unite, în ciuda epidemiei de Ebola care afectează regiunea Africii Centrale.

Anunțul a fost făcut de un oficial al Departamentului de Stat american, care a precizat că echipa congoleză va beneficia de derogări speciale pentru intrarea pe teritoriul SUA.

Decizia vine după ce Washingtonul a anunțat întărirea controalelor sanitare la granițe din cauza riscului de răspândire a virusului Ebola. Autoritățile americane au impus restricții pentru cetățenii străini care au călătorit în ultimele 21 de zile în Uganda, Republica Democrată Congo sau Sudanul de Sud.

Cu toate acestea, oficialii americani au precizat că fotbaliștii congolezi s-au pregătit în Europa înaintea turneului final, ceea ce înseamnă că majoritatea nu intră sub incidența interdicțiilor sanitare.

RD Congo merge la Cupa Mondială 2026 cu măsuri sanitare stricte

Autoritățile americane au explicat că, în cazul în care un membru al delegației congoleze a tranzitat recent Republica Democrată Congo, acesta va putea intra totuși în Statele Unite printr-o derogare specială.

Respectiva persoană va fi supusă unor măsuri stricte de control sanitar, inclusiv testare medicală și eventuală izolare preventivă, conform protocolului aplicat și cetățenilor americani care se întorc din zonele afectate de Ebola.

Oficialii de la Washington au subliniat însă că această excepție nu se va aplica suporterilor congolezi care doresc să călătorească în SUA pentru a susține echipa națională la turneul final.

Măsurile stricte vin în contextul temerilor internaționale privind extinderea focarelor de Ebola în mai multe state africane și riscul răspândirii virusului prin traficul internațional de persoane.

RD Congo merge la Cupa Mondială 2026 și va juca împotriva Portugaliei și Columbiei

Republica Democrată Congo va avea cantonamentul în Houston, Texas, și va evolua în Grupa K a Cupei Mondiale 2026. Selecționata africană va debuta pe 17 iunie împotriva Portugaliei, într-un meci programat la Houston.

Ulterior, RD Congo va întâlni Columbia pe 24 iunie, la Guadalajara, în Mexic, iar ultimul meci din grupă va avea loc pe 28 iunie, la Atlanta, împotriva Uzbekistanului.

Oficialul american care a făcut anunțul nu a oferit detalii privind eventualele restricții sanitare pentru deplasarea echipei congoleze în Mexic, una dintre cele trei țări gazdă ale Cupei Mondiale 2026.

Competiția mondială va fi organizată în Statele Unite, Canada și Mexic și va reprezenta cea mai mare ediție din istoria turneului, cu 48 de echipe participante.