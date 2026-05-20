Echipa de baschet din NBA Dallas Mavericks se desparte de antrenorul Jason Kidd, după cinci sezoane

Schimbarea vine la doar două săptămâni după ce franciza din Texas l-a numit în funcția de președinte pe Masai Ujiri, fost manager general la Toronto Raptors.

„Jason a avut un impact semnificativ asupra echipei Dallas Mavericks, atât ca jucător inclus în Hall of Fame, cât și ca antrenor principal care a contribuit la revenirea acestei francize în Finala NBA. Îi suntem recunoscători lui Jason pentru profesionalismul și angajamentul său față de echipă. În scurtul timp petrecut aici, am dezvoltat un respect enorm pentru ceea ce a construit. Va fi întotdeauna o parte importantă a familiei Mavericks”, a declarat președintele Masai Ujiri.

Kidd fusese numit antrenor principal al echipei pe 28 iunie 2021. În timpul mandatului său de cinci sezoane, Mavericks au bifat mai multe apariții în play-off, reușind să avanseze în finala Conferinței de Vest în 2022 și să ajungă până în Finala NBA în 2024.

Totuși, declinul echipei a început în sezonul 2024-2025, odată cu transferul istoric al vedetei Luka Dončić la Los Angeles Lakers, în schimbul lui Anthony Davis. Mutarea nu a adus rezultatele scontate din cauza accidentărilor repetate ale vedetei aduse la Los Angeles. Dallas a ratat play-off-ul doi ani la rând, terminând actualul sezon cu un bilanț modest de doar 26 de victorii și 56 de înfrângeri.

Mavericks se reorganizează

Președintele Masai Ujiri a sugerat că această decizie face parte dintr-un plan mult mai amplu de reorganizare a întregului club, menit să readucă echipa în elita baschetului nord-american.

„În timp ce evaluăm viitorul programului nostru de baschet, credem că acesta este momentul potrivit pentru o nouă direcție pentru echipa noastră. Avem așteptări mari și responsabilitatea de a construi o organizație de baschet capabilă să lupte susținut pentru campionat”, a adăugat Ujiri.

Noul oficial al celor de la Mavericks a punctat că echipa va derula o selecție riguroasă pentru postul de antrenor.

Următorul antrenor va avea ca misiune principală gestionarea reconstrucției și dezvoltarea tânărului Cooper Flagg (ales cu prima opțiune în draftul din 2025), proaspăt desemnat debutantul anului în NBA. Dallas devine astfel a patra echipă din ligă aflată în căutarea unui antrenor principal în această pauză competițională, alături de Orlando, Chicago și Portland.

În ciuda plecării sale de la conducerea tehnică, Jason Kidd rămâne o figură emblematică pentru echipa din Texas, el fiind coordonatorul de joc titular al echipei în anul 2011, când Dallas Mavericks a cucerit singurul titlu de campioană NBA din istoria francizei.