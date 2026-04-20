Trei baschetbaliști din afara Statelor Unite ale Americii, finaliști pentru titlul de MVP în NBA

Reprezentanții NBA au anunțat luni finaliștii celor mai importante premii ale sezonului 2025-2026.

Gilgeous-Alexander, legitimat la Oklahoma City Thunder și câștigător al trofeului în sezonul precedent, a condus echipa către cel mai bun bilanț din ligă (64-18), cu o medie de 31,1 puncte pe meci și un procentaj de 55,3% la aruncări.

Chiar în ziua anunțului ligii, liderul echipei din Oklahoma City și-a condus echipa spre un succes categoric în primul meci din play-off, scor 119-84, cu Phoenix Suns.

Gilgeous-Alexander a încheiat partida cu 25 de puncte, 4 recuperări, 7 pase decisive și 2 capace, în 29 de minute petrecute pe parchet.

Sârbul Nikola Jokić, de la Denver Nuggets și triplu MVP, a încheiat sezonul cu medii de triple-double: 27,7 puncte, 12,9 recuperări și 10,7 pase decisive.

La rândul său, Victor Wembanyama, jucătorul lui San Antonio Spurs, a impresionat prin contribuțiile defensive, fiind liderul ligii la capace (3,1 pe meci), la care a adăugat medii de 25 de puncte și 11,5 recuperări.

Luni dimineață, Wembanyama și-a condus echipa spre o victorie clară în debutul play-off-ului, scor 111-98, cu Portland Trail Brazers.

Baschetbalistul francez a încheiat cu 35 de puncte, 5 recuperări, o pasă decisivă și 2 capace.

Din cursa pentru MVP a lipsit slovenul Luka Dončić (Los Angeles Lakers), cel mai bun marcator al sezonului, care nu a prins lista finală a nominalizaților.

Atât Luka Dončić, cât și Cade Cunningham (cel mai bun jucător de la liderul Conferinței de Est, Detroit Pistons) nu au îndeplinit pragul minim de 65 de meciuri disputate, însă au fost incluși pe buletinele de vot pentru toate premiile după ce au făcut apel la ligă în baza clauzei de „circumstanțe extraordinare”. Deși niciunul nu a intrat în top 3 pentru MVP, ambii au șanse să fie incluși în echipele ideale NBA.

Totodată, NBA a anunțat și finaliștii pentru celelalte premii importante

Pentru titlul de „Debutantul anului” concurează Cooper Flagg (Dallas Mavericks), Kon Knueppel (Charlotte Hornets) și VJ Edgecombe (Philadelphia 76ers).

Wembanyama se regăsește și printre finaliștii pentru „Cel mai bun jucător defensiv”, alături de Chet Holmgren (Oklahoma City Thunder) și Ausar Thompson (Detroit Pistons).

La categoria „Al șaselea jucător al anului” concurează Jaime Jaquez Jr. (Miami Heat), Keldon Johnson (San Antonio Spurs) și Tim Hardaway Jr. (Denver Nuggets).

Pentru „Cel mai îmbunătățit jucător” au fost selectați Jalen Duren (Detroit Pistons), Deni Avdija (Portland Trail Blazers) și Nickeil Alexander-Walker (Atlanta Hawks).

În ceea ce privește premiul pentru „Antrenorul anului”, finaliștii sunt Joe Mazzulla (Boston Celtics), Mitch Johnson (San Antonio Spurs) și J.B. Bickerstaff (Detroit Pistons).

Premiile vor începe să fie acordate în cursul acestei săptămâni.