Surpriză înainte de Cupa Mondială. Franța, învinsă în premieră de Coasta de Fildeș

Les Bleus au condus prin Rayan Cherki, dar ivorienii au întors rezultatul după pauză prin Guéla Doué și Amad Diallo, într-un meci în care echipa lui Didier Deschamps a dominat statistic, dar a fost pedepsită pentru ezitările defensive.

Guéla Doué a fost omul serii. Fundașul lui Strasbourg, fratele mai mare al internaționalului francez Désiré Doué, a egalat în minutul 53, apoi a oferit centrarea din care Amad Diallo a marcat golul victoriei, în minutul 84. Pentru Coasta de Fildeș, succesul are greutate și simbolic: înaintea acestui duel, Franța câștigase două dintre cele trei întâlniri directe, iar una se încheiase la egalitate.

Franța a avut posesia, 59,6%, și a tras de 15 ori la poartă, față de cele șapte șuturi ale ivorienilor, însă eficiența a făcut diferența. Coasta de Fildeș a avut doar trei șuturi pe poartă, dar a transformat două dintre ele, profitând de spațiile lăsate de defensiva franceză după pauză.

Rezultatul vine într-un moment important pentru ambele naționale. Coasta de Fildeș revine la Cupa Mondială pentru prima dată după 2014 și merge la turneul final cu un lot ofensiv, în care apar nume precum Amad Diallo, Simon Adingra, Nicolas Pépé, Ange-Yoan Bonny și Elye Wahi. Franța, în schimb, mai are un ultim test înainte de plecarea spre turneul final: meciul cu Irlanda de Nord, programat luni, 8 iunie, la Lille.

Seara amicalelor a mai adus rezultate relevante în contextul pregătirilor pentru Mondial. Suedia a fost egalată dramatic de Grecia, 2-2, după un gol marcat de Giorgos Masouras în prelungiri, iar Spania a remizat 1-1 cu Irak, într-un test în care Ferran Torres a marcat pentru iberici.

Programul continuă vineri cu alte meciuri de verificare: Guatemala – Cehia, Mexic – Serbia și Paraguay – Nicaragua. Dintre acestea, Paraguay – Nicaragua este partida care intră cel mai clar în intervalul serii pentru publicul european