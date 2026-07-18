Fumul incendiilor din Canada amenință finala Cupei Mondiale / FIFA monitorizează calitatea aerului înaintea meciului Spania – Argentina

Finala Cupei Mondiale dintre Spania și Argentina, programată duminică pe MetLife Stadium din New Jersey, ar putea fi afectată de fumul provenit din incendiile de vegetație din Canada.

Calitatea aerului s-a deteriorat în ultimele zile în nord-estul Statelor Unite, iar autoritățile au emis alerte pentru populație, în timp ce FIFA urmărește evoluția situației înaintea meciului.

Calitatea aerului, motiv de îngrijorare

Fumul transportat din Canada a afectat mai multe state americane, inclusiv zona metropolitană New York, unde este programată finala.

În unele momente, indicele calității aerului (AQI) a ajuns la niveluri considerate nesănătoase pentru anumite categorii de persoane, iar autoritățile locale au recomandat limitarea activităților în aer liber.

Specialiștii avertizează că particulele fine rezultate în urma incendiilor pot afecta sistemul respirator și performanța fizică, aspect important pentru jucători și pentru cei aproximativ 80.000 de spectatori așteptați pe stadion.

FIFA nu a luat o decizie privind desfășurarea meciului

Deocamdată, FIFA nu a anunțat modificări ale programului finalei și monitorizează evoluția condițiilor meteorologice și a calității aerului.

Potrivit presei internaționale, ploile prognozate pentru sâmbătă ar putea îmbunătăți temporar situația, însă există posibilitatea ca un nou val de fum să ajungă în regiune înainte de startul partidei.

Finala este programată duminică, 19 iulie, pe stadionul MetLife (New York New Jersey Stadium), unde Spania și Argentina își vor disputa trofeul mondial.

Spectacol înainte și în pauza finalei

Pe lângă confruntarea dintre cele două naționale, organizatorii au pregătit și un spectacol de amploare în pauza meciului, inspirat de modelul Super Bowl.

Programul artistic va prelungi pauza obișnuită, iar pe scenă sunt așteptați artiști internaționali precum Madonna, Shakira, Justin Bieber și BTS.