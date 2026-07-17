Prima pagină » Sport » Dezvăluire: De ce sunt îngrijorați suporterii Argentinei de numirea arbitrului pentru finala Cupei Mondiale

Dezvăluire: De ce sunt îngrijorați suporterii Argentinei de numirea arbitrului pentru finala Cupei Mondiale

Slavko Vincic va arbitra finala Cupei Mondiale dintre Spania și Argentina. Fanii argentinieni sunt îngrijorați din cauza trecutului controversat al arbitrului sloven.
Dezvăluire: De ce sunt îngrijorați suporterii Argentinei de numirea arbitrului pentru finala Cupei Mondiale
Andreea Tobias
17 iul. 2026, 15:43, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Slovenul Slavko Vincic va arbitra duminică finala Cupei Mondiale dintre Argentina și Spania. Vestea a stârnit îngrijorare în presa argentiniană, pe fondul acuzațiilor că parcursul campioanei mondiale a fost „aranjat” în acest turneu, notează Daily Mail.

Cine este arbitrul controversat

Vincic are 46 de ani. A condus finala Ligii Campionilor din 2024 și o semifinală de la Euro 2024. În 2020 a fost reținut de poliție la o petrecere privată în Bosnia. Descinderea viza o rețea de trafic de droguri și prostituție. Nu a fost niciodată pus sub acuzare. Vincic a explicat că se afla acolo întâmplător, pentru o întâlnire de afaceri, și că nu cunoștea persoanele arestate. Președintele arbitrilor sloveni a numit episodul o „serie de circumstanțe nefericite”.

De ce sunt neliniștiți fanii argentinieni

Vincic a debutat la Cupa Mondială în 2022, la Qatar, chiar în meciul pierdut de Argentina în fața Arabiei Saudite. Este singurul meci al Argentinei pe care l-a arbitrat vreodată. De atunci, echipa lui Messi nu a mai pierdut niciun meci la turnee finale, câștigând inclusiv titlul mondial din 2022. La actuala ediție, Vincic a mai condus trei partide și a dat un cartonaș roșu, ecuadorianului Piero Hincapie.

Ce se întâmplă cu vremea la New York

Dincolo de controversa legată de arbitraj, organizatorii se confruntă și cu o problemă neașteptată. New York și New Jersey au emis o alertă privind calitatea aerului. Cauza este fumul de la incendiile de vegetație din Canada.

Autoritățile recomandă locuitorilor să evite efortul fizic în aer liber. Spania s-a antrenat deja afară, fără probleme vizibile. Argentina urmează să ajungă în New Jersey vineri.

Meciul este programat la MetLife Stadium, unde sunt așteptați peste 80.000 de spectatori.

Recomandarea video

FOTO REPORTAJ Acasă la Cristi Chivu / Pinetina, locul unde Inter pregătește sezonul de după doppietta / ”Sunt liniștit, nu mă tem de nimic”
G4Media
Pălmuit de Bellingham după fluierul final! A urmat o încăierare generală la Anglia - Argentina
GSP.ro
Un fost ministru de Finanțe spune câți bani a cheltuit România pentru ucraineni și explică pierderile provocate de război
Gandul
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 8.000 de euro. Terenul are 2320 de metri pătrați
Cancan
Reacția lui Darren Cahill când a văzut-o pe Simona Halep cu Dorin Mateiu la Wimbledon
Prosport
Victor Ciutacu și alți trei lucrători la RTV, condamnați la daune-record pentru dezinformările despre spitalul ridicat din donații de „Dăruiește Viață”
Libertatea
8 semne că ai un ficat bolnav. Vezi dacă ai aceste simptome
CSID
Topul celor mai ieftine Dacia disponibile prin Rabla 2026
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da