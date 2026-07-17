Dezvăluire: De ce sunt îngrijorați suporterii Argentinei de numirea arbitrului pentru finala Cupei Mondiale

Slovenul Slavko Vincic va arbitra duminică finala Cupei Mondiale dintre Argentina și Spania. Vestea a stârnit îngrijorare în presa argentiniană, pe fondul acuzațiilor că parcursul campioanei mondiale a fost „aranjat” în acest turneu, notează Daily Mail.

Cine este arbitrul controversat

Vincic are 46 de ani. A condus finala Ligii Campionilor din 2024 și o semifinală de la Euro 2024. În 2020 a fost reținut de poliție la o petrecere privată în Bosnia. Descinderea viza o rețea de trafic de droguri și prostituție. Nu a fost niciodată pus sub acuzare. Vincic a explicat că se afla acolo întâmplător, pentru o întâlnire de afaceri, și că nu cunoștea persoanele arestate. Președintele arbitrilor sloveni a numit episodul o „serie de circumstanțe nefericite”.

De ce sunt neliniștiți fanii argentinieni

Vincic a debutat la Cupa Mondială în 2022, la Qatar, chiar în meciul pierdut de Argentina în fața Arabiei Saudite. Este singurul meci al Argentinei pe care l-a arbitrat vreodată. De atunci, echipa lui Messi nu a mai pierdut niciun meci la turnee finale, câștigând inclusiv titlul mondial din 2022. La actuala ediție, Vincic a mai condus trei partide și a dat un cartonaș roșu, ecuadorianului Piero Hincapie.

Ce se întâmplă cu vremea la New York

Dincolo de controversa legată de arbitraj, organizatorii se confruntă și cu o problemă neașteptată. New York și New Jersey au emis o alertă privind calitatea aerului. Cauza este fumul de la incendiile de vegetație din Canada.

Autoritățile recomandă locuitorilor să evite efortul fizic în aer liber. Spania s-a antrenat deja afară, fără probleme vizibile. Argentina urmează să ajungă în New Jersey vineri.

Meciul este programat la MetLife Stadium, unde sunt așteptați peste 80.000 de spectatori.