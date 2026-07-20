Prima pagină » Știri externe » Cupa Mondială 2026: Trump și Infantino, huiduiți la intrarea pe teren pentru ceremonia de premiere

Cupa Mondială 2026: Trump și Infantino, huiduiți la intrarea pe teren pentru ceremonia de premiere

După victoria Spaniei în finala Cupei Mondiale împotriva Argentinei, Donald Trump și Gianni Infantino au fost huiduiti la intrarea pe teren.
Cupa Mondială 2026: Trump și Infantino, huiduiți la intrarea pe teren pentru ceremonia de premiere
Hepta/Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
20 iul. 2026, 09:49, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Președintele american Donald Trump și președintele FIFA, Gianni Infantino, au fost huiduiti de public pe stadionul MetLife, din apropiere de New York, unde  s-a jucat duminică finala Cupei Mondiale din 2026 dintre Spania și Argentina, potrivit Le Figaro.

Președintele Trump, originar din New York, și liderul italo-elvețian al FIFA, Gianni Infantino, au fost huiduiti când ecranele gigantice ale stadionului au arătat intrarea lor pe teren pentru a înmâna trofeul Spaniei, care învinsese Argentina.

Donald Trump a tensionat relațiile cu liderii spanioli, inclusiv cu premierul Pedro Sánchez, care se afla și el duminică pe stadion, după ce șeful guvernului spaniol s-a opus războiului purtat de Statele Unite și Israel împotriva Iranului.

Recomandarea video

FOTO REPORTAJ Acasă la Cristi Chivu / Pinetina, locul unde Inter pregătește sezonul de după doppietta / ”Sunt liniștit, nu mă tem de nimic”
G4Media
Nuntă în circuitul WTA! Daria Kasatkina și iubita ei s-au căsătorit în Grecia, dar petrecerea nu a fost lipsită de controverse
GSP.ro
Angajații din spitalele din toată țara intră în grevă. Ce avertizează sindicatele
Gandul
Misterul sosiei Shakirei la CM 2026 a fost deslușit în finală: 'Chiar a fost o impostoare'
Cancan
FOTO. Prezentatoarea TV, imagini incendiare pe bancheta unui taxi
Prosport
Ruta cumetriilor pe bani din PNRR: de la administrat balastierele șefului din PSD Marius Oprescu, un fost consilier județean din Olt a trecut la restaurat monumente în programul România Atractivă
Libertatea
Cum arată acum Cheloo după ce a fost externat de la psihiatrie! Fanii au observat schimbarea radicală a solistului
CSID
Poți cumpăra mașini chinezești prin Programul Rabla 2026? Ce restricții a impus statul și care sunt noile reguli
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia