Ar putea fi ultimul sezon pentru LeBron James în NBA?

La 41 de ani, unul dintre cei mai mari jucători din istoria baschetului a fost eliminat împreună cu Lakers după seria pierdută cu 4-0 în fața campioanei en-titre Oklahoma City Thunder. Înfrângerea nu a fost considerată o surpriză majoră, având în vedere forma excelentă a celor de la Thunder. Totuși, atenția s-a mutat rapid asupra viitorului lui LeBron, aflat la final de contract cu echipa din Los Angeles, scrie Il Post.

LeBron James vorbește tot mai des despre retragere

De-a lungul ultimelor luni, starul american a făcut mai multe declarații ambigue despre finalul carierei sale. În ianuarie, James spunea că actualul sezon „ar putea foarte bine” să fie ultimul din carieră. Totuși, baschetbalistul nu a anunțat oficial nicio decizie. După eliminarea din play-off, LeBron a declarat că nu știe încă „ce îi rezervă viitorul”. „Când va veni momentul, veți afla cu toții ce voi decide să fac”, a spus jucătorul american. Potrivit publicației The Athletic, James nu își dorește un turneu de adio asemănător celui avut de Kobe Bryant înainte de retragere.

Deși are 41 de ani, rămâne unul dintre cei mai eficienți jucători

Chiar dacă nu mai este considerat printre primii cinci jucători ai ligii, LeBron James continuă să joace la un nivel foarte ridicat. În sezonul regulat, acesta a avut medii de 20,9 puncte, 6,1 recuperări și 7,2 pase decisive pe meci, evoluând în 60 dintre cele 82 de partide. Pentru prima dată în carieră, James a acceptat și un rol mai puțin dominant în echipă, lăsând mai mult spațiu unor jucători mai tineri precum Luka Dončić și Austin Reaves. Totuși, în play-off, după accidentările și absențele unor coechipieri, LeBron a revenit în prim-plan și a contribuit decisiv la calificarea Lakers din primul tur.

Posibilă continuare la Los Angeles Lakers sau transfer surpriză

Presa americană susține că există încă posibilitatea unei prelungiri de contract cu Lakers, mai ales că familia lui James locuiește în Los Angeles din 2018. În plus, din acest sezon, la Lakers evoluează și fiul său, Bronny James. Alte variante discutate pentru viitorul lui LeBron sunt Golden State Warriors și Cleveland Cavaliers. O mutare la Warriors l-ar reuni cu rivalul său istoric Stephen Curry, însă echipa nu este considerată în acest moment una dintre favoritele la titlu. O revenire la Cavaliers ar avea o încărcătură simbolică puternică. James și-a început cariera acolo în 2003 și a adus clubului primul titlu NBA în 2016, după celebra finală câștigată chiar împotriva celor de la Warriors.

O carieră care a schimbat istoria NBA

Cu 23 de sezoane în NBA, patru titluri de campion și numeroase recorduri, LeBron James este considerat unul dintre cei mai importanți sportivi din istoria baschetului. Deocamdată, viitorul său rămâne incert, iar lumea sportului așteaptă decizia care ar putea marca sfârșitul uneia dintre cele mai mari cariere din NBA.