Prima pagină » Sport » Una dintre legendele ciclismului pe pistă, dubla campioană olimpică Katie Archibald, își anunță retragerea din sport

Una dintre legendele ciclismului pe pistă, dubla campioană olimpică Katie Archibald, își anunță retragerea din sport

Katie Archibald, dublă campioană olimpică și de șapte ori campioană mondială, și-a anunțat marți retragerea din activitatea sportivă, urmând să se dedice unei cariere de asistentă medicală.
Una dintre legendele ciclismului pe pistă, dubla campioană olimpică Katie Archibald, își anunță retragerea din sport
sursă foto: Hepta/Mediafax Foto
Petre Apostol
12 mai 2026, 11:02, Sport
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

„Am fost prea speriată mult timp să părăsesc lumea pe care o cunosc și o iubesc. Dar acum nu mai sunt speriată. Acum este momentul potrivit”, a declarat Katie Archibald, potrivit forului britanic de ciclism.

Sportiva scoțiană în vârstă de 32 de ani are un palmares impresionant, cu 51 de medalii la nivel olimpic, mondial, european și Commonwealth, inclusiv două medalii de aur olimpice și șapte titluri mondiale.

Ea a explicat că dorința de a începe o nouă etapă în afara sportului de performanță a devenit mai puternică decât teama de schimbare.

„Simt că îmi doresc să trăiesc viața pe care o amânam pentru viitor. Nu mai am teama că voi pierde ceva important. Este pur și simplu timpul”, a spus fosta campioană olimpică.

Archibald a subliniat că decizia nu este legată de noul său parcurs profesional în domeniul medical, unde urmează pregătirea pentru a deveni asistentă medicală.

„Este ceva de care m-am îndrăgostit și care îmi dă încredere pentru viitor”, a explicat ea.

Una dintre cele mai importante figuri ale ciclismului britanic modern, Archibald a făcut parte din generația de aur alături de Laura Kenny și Elinor Barker, contribuind la multiple succese ale Marii Britanii în probele de urmărire pe echipe și Madison.

„A fost o onoare să fac parte din ceva mai mare decât mine și să concurez alături de cei mai buni. Sper doar că am avut un impact asupra oamenilor cu care am lucrat”, a spus sportiva.

Cariera sa a fost marcată și de momente dificile, inclusiv pierderea partenerului său, ciclistul Rab Wardell, în 2022, dar și o accidentare gravă înaintea Jocurilor Olimpice de la Paris.

Sportiva se retrage din activitate după ce a continuat să câștige titluri majore inclusiv în 2025, demonstrând constanță la cel mai înalt nivel.

Recomandarea video

EXCLUSIV: Suspiciuni de promovare fără examen în funcții de conducere la Autoritatea de Audit, chiar înainte de plecarea șefilor sprijiniți de PSD
G4Media
Revine în televiziune după 8 ani: „Mă întorc mai puternică” » Cum arată acum
GSP.ro
Avocatul Toni Neacșu, convins că CCR va declara neconstituțională OUG dată de Guvernul Bolojan după demitere: „Este un abuz grosolan”
Gandul
Se întorc ninsorile în România. Pe ce dată ninge în luna mai 2026 și care sunt orașele afectate
Cancan
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Prosport
Explozie a cazurilor de violență domestică în România. Județele în care sunt monitorizați electronic cei mai mulți agresori
Libertatea
El e pacientul zero, infectat cu hantavirus la bordul MV Hondius. Ornitologul olandez a murit în timpul croazierei! Primul simptom pe care l-a avut
CSID
Ai primit amendă de radar în afara localității, în 2026? Detaliul din procesul-verbal care poate anula sancțiunea
Promotor