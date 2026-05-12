Una dintre legendele ciclismului pe pistă, dubla campioană olimpică Katie Archibald, își anunță retragerea din sport

„Am fost prea speriată mult timp să părăsesc lumea pe care o cunosc și o iubesc. Dar acum nu mai sunt speriată. Acum este momentul potrivit”, a declarat Katie Archibald, potrivit forului britanic de ciclism.

Sportiva scoțiană în vârstă de 32 de ani are un palmares impresionant, cu 51 de medalii la nivel olimpic, mondial, european și Commonwealth, inclusiv două medalii de aur olimpice și șapte titluri mondiale.

Ea a explicat că dorința de a începe o nouă etapă în afara sportului de performanță a devenit mai puternică decât teama de schimbare.

„Simt că îmi doresc să trăiesc viața pe care o amânam pentru viitor. Nu mai am teama că voi pierde ceva important. Este pur și simplu timpul”, a spus fosta campioană olimpică.

Archibald a subliniat că decizia nu este legată de noul său parcurs profesional în domeniul medical, unde urmează pregătirea pentru a deveni asistentă medicală.

„Este ceva de care m-am îndrăgostit și care îmi dă încredere pentru viitor”, a explicat ea.

Una dintre cele mai importante figuri ale ciclismului britanic modern, Archibald a făcut parte din generația de aur alături de Laura Kenny și Elinor Barker, contribuind la multiple succese ale Marii Britanii în probele de urmărire pe echipe și Madison.

„A fost o onoare să fac parte din ceva mai mare decât mine și să concurez alături de cei mai buni. Sper doar că am avut un impact asupra oamenilor cu care am lucrat”, a spus sportiva.

Cariera sa a fost marcată și de momente dificile, inclusiv pierderea partenerului său, ciclistul Rab Wardell, în 2022, dar și o accidentare gravă înaintea Jocurilor Olimpice de la Paris.

Sportiva se retrage din activitate după ce a continuat să câștige titluri majore inclusiv în 2025, demonstrând constanță la cel mai înalt nivel.