Meci cu trofeul pe masă în finala Diviziei A1 la volei masculin. Arcada, aproape de al șaselea său titlu național din istorie

CSM Arcada Galați și Dinamo București se întâlnesc marți, de la ora 19:30, în sala „Dunărea” din Galați, în meciul al patrulea al finalei Diviziei A1 la volei masculin, într-o partidă care poate decide campioana României.
Foto: SORIN PANA / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
12 mai 2026, 08:25, Sport
Arcada conduce cu 2-1 la general și are prima șansă de a închide seria chiar în fața propriilor suporteri, după succesul dramatic obținut luni seară în meciul trei, scor 3-2 (25-22, 25-23, 22-25, 23-25, 15-10).

Formația pregătită de Sergiu Stancu a fost la un pas să rezolve disputa în minimum de seturi în partida precedentă, după ce a condus cu 2-0. Însă, Dinamo a demonstrat de ce este campioana en-titre și a revenit spectaculos, împingând meciul în decisiv. În tiebreak, Arcada a avut inițiativa și a reușit să închidă meciul cu o victorie, după un alt meci maraton.

Pentru Arcada, duelul de marți reprezintă șansa de a cuceri al șaselea titlu național din istorie. Ar fi primul după cel obținut în ediția din 2023 a campionatului.

De partea cealaltă, Dinamo nu mai are loc de greșeală. Echipa antrenată de Bogdan Tănase este obligată să câștige pentru a trimite finala în meci decisiv, la București.

Seria a fost extrem de echilibrată încă de la start. În primele două meciuri disputate în Capitală, Arcada s-a impus cu 3-1, iar Dinamo a egalat după o victorie dramatică, 3-2.

