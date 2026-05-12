Meci cu trofeul pe masă în finala Diviziei A1 la volei masculin. Arcada, aproape de al șaselea său titlu național din istorie

Arcada conduce cu 2-1 la general și are prima șansă de a închide seria chiar în fața propriilor suporteri, după succesul dramatic obținut luni seară în meciul trei, scor 3-2 (25-22, 25-23, 22-25, 23-25, 15-10).

Formația pregătită de Sergiu Stancu a fost la un pas să rezolve disputa în minimum de seturi în partida precedentă, după ce a condus cu 2-0. Însă, Dinamo a demonstrat de ce este campioana en-titre și a revenit spectaculos, împingând meciul în decisiv. În tiebreak, Arcada a avut inițiativa și a reușit să închidă meciul cu o victorie, după un alt meci maraton.

Pentru Arcada, duelul de marți reprezintă șansa de a cuceri al șaselea titlu național din istorie. Ar fi primul după cel obținut în ediția din 2023 a campionatului.

De partea cealaltă, Dinamo nu mai are loc de greșeală. Echipa antrenată de Bogdan Tănase este obligată să câștige pentru a trimite finala în meci decisiv, la București.

Seria a fost extrem de echilibrată încă de la start. În primele două meciuri disputate în Capitală, Arcada s-a impus cu 3-1, iar Dinamo a egalat după o victorie dramatică, 3-2.