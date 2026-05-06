Dinamo câștigă la „masa verde” derbiul cu Steaua din campionatul de rugby

Echipa Dinamo București a fost declarată câștigătoare la „masa verde” a derbiului din rugby cu CSA Steaua București, meci care era programat vineri, 8 mai, contând pentru etapa a 6-a din sezonul regulat al Ligii de Rugby.
sursă foto: Leczki Jozsi / Mediafax Foto
Petre Apostol
06 mai 2026, 17:40, Sport

Federația Română de Rugby a anunțat miercuri că s-a luat decizia ca partida să fie omologată cu victoria echipei Dinamo la „masa verde”.

Potrivit unui anunț al clubului dinamovist, Steaua a solicitat amânarea partidei.

„Partida programată vineri împotriva celor de la CSA Steaua nu se va mai disputa pe teren. În urma solicitării de amânare venite din partea adversarilor, Federația Română de Rugby a decis omologarea meciului cu scorul de 5-0 în favoarea echipei noastre”, a transmis clubul.

În urma acestei decizii, Dinamo primește punctele aferente victoriei, inclusiv punctul bonus ofensiv.

Steaua a solicitat amânarea partidei din cauza accidentărilor din lot.

Dinamo este liderul la zi al campionatului, câștigând toate cele patru partide anterioare disputate. Înaintea etapei programate la finalul săptămânii avea patru puncte avans față de Rapid București, a doua clasată.

În schimb, Steaua a câștigat o singură partidă în cele patru meciuri jucate.

În cadrul etapei a 6-a mai sunt programate două partide, ambele sâmbătă, 9 mai: SCM Timișoara – Rapid București, ora 11:00, CSM Știința Baia Mare – CS Universitatea ELBI Cluj, ora 13:00.

