Liga de Rugby și-a mărit numărul de echipe participante. Programul ediției 2026

Celor șase echipe prezente în ediția precedentă din Liga de Rugby li se alătură din acest sezon și RC Gura Humorului, campioana Diviziei Naționale de Seniori.

Ediția 2026 va aduce la start următoarele echipe:

CSM Știința Baia Mare

SCM USV Timișoara

CSA Steaua

CS Dinamo

CS Rapid

CSU ELBI Cluj

RC Gura Humorului

Competiția va debuta pe 28 martie și se va încheia pe 26 septembrie 2026, cu partidele de clasament, finala mică și marea finală.

Se va juca sezon regulat, fiecare echipă urmând să dispute un tur și un retur, conform Tabelei Berger, în total 12 meciuri.

Primele patru clasate se califică în semifinale (Locul 1 – Locul 4 și Locul 2 – Locul 3). Se va juca pe terenul echipei mai bine clasate.

Echipele de pe locurile 5-7 vor disputa partide de clasament: baraj între locul 6 și locul 7, urmat de meciul dintre locul 5 și câștigătoarea barajului, pe terenul formației mai bine clasate în sezonul regulat.

Campioana en-titre este CSM Știința Baia Mare, care a învins-o pe SCM USV Timișoara cu 36-24, într-o finală disputată pe Stadionul Național de Rugby Arcul de Triumf.

Programul complet în Liga de Rugby 2026

Etapa 1 (28.03.2026)

CSM Știința Baia Mare – SCM USV Timișoara*

(meci amânat pentru 06.06.2026, cele două echipe disputând în aceeași zi Supercupa României)

RC Gura Humorului – CS Dinamo

CSA Steaua – CSU ELBI Cluj

CS Rapid – stă

Etapa 2 (04.04.2026)

CSA Steaua – CS Rapid

SCM USV Timișoara – RC Gura Humorului

CS Dinamo – CSU ELBI Cluj

CSM Știința Baia Mare – stă

Etapa 3 (10.04.2026)

CS Rapid – CSU ELBI Cluj

CS Dinamo – CSM Știința Baia Mare

CSA Steaua – RC Gura Humorului

SCM USV Timișoara – stă

Etapa 4 (19.04.2026)

RC Gura Humorului – CS Rapid

CSM Știința Baia Mare – CSA Steaua

SCM USV Timișoara – CS Dinamo

CSU ELBI Cluj – stă

Etapa 5 (25.04.2026)

CSU ELBI Cluj – RC Gura Humorului

CSA Steaua – SCM USV Timișoara

CS Rapid – CSM Știința Baia Mare

CS Dinamo – stă

Etapa 6 (09.05.2026)

SCM USV Timișoara – CS Rapid

CS Dinamo – CSA Steaua

CSM Știința Baia Mare – CSU ELBI Cluj

RC Gura Humorului – stă

Etapa 7 (16.05.2026)

CSU ELBI Cluj – SCM USV Timișoara

RC Gura Humorului – CSM Știința Baia Mare

CS Rapid – CS Dinamo

CSA Steaua – stă

Etapa 8 (23.05.2026)

SCM USV Timișoara – CSM Știința Baia Mare

CS Dinamo – RC Gura Humorului

CSU ELBI Cluj – CSA Steaua

CS Rapid – stă

Etapa 9 (30.05.2026)

CSU ELBI Cluj – CS Dinamo

CS Rapid – CSA Steaua

RC Gura Humorului – SCM USV Timișoara

CSM Știința Baia Mare – stă

Etapa 10 (08.08.2026)

CSM Știința Baia Mare – CS Dinamo

RC Gura Humorului – CSA Steaua

CSU ELBI Cluj – CS Rapid

SCM USV Timișoara – stă

Etapa 11 (15.08.2026)

CS Rapid – RC Gura Humorului

CSA Steaua – CSM Știința Baia Mare

CS Dinamo – SCM USV Timișoara

CSU ELBI Cluj – stă

Etapa 12 (22.08.2026)

SCM USV Timișoara – CSA Steaua

CSM Știința Baia Mare – CS Rapid

RC Gura Humorului – CSU ELBI Cluj

CS Dinamo – stă

Etapa 13 (05.09.2026)

CSU ELBI Cluj – CSM Știința Baia Mare

CS Rapid – SCM USV Timișoara

CSA Steaua – CS Dinamo

RC Gura Humorului – stă

Etapa 14 (12.09.2026)

CS Dinamo – CS Rapid

SCM USV Timișoara – CSU ELBI Cluj

CSM Știința Baia Mare – RC Gura Humorului

CSA Steaua – stă

19.09.2026 – Semifinale / Baraj locurile 5-7

Locul 1 – Locul 4

Locul 2 – Locul 3

Locul 6 – Locul 7

26.09.2026 – Finala / Partide de clasament

Locul 5 – Câștigătoarea barajului

Finala mică

Finala mare