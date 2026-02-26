Liga de Rugby și-a mărit numărul de echipe participante. Programul ediției 2026

Celor șase echipe prezente în ediția precedentă din Liga de Rugby li se alătură din acest sezon și RC Gura Humorului, campioana Diviziei Naționale de Seniori.
Ediția 2026 va aduce la start următoarele echipe:
CSM Știința Baia Mare
SCM USV Timișoara
CSA Steaua
CS Dinamo
CS Rapid
CSU ELBI Cluj
RC Gura Humorului
Competiția va debuta pe 28 martie și se va încheia pe 26 septembrie 2026, cu partidele de clasament, finala mică și marea finală.
Se va juca sezon regulat, fiecare echipă urmând să dispute un tur și un retur, conform Tabelei Berger, în total 12 meciuri.
Primele patru clasate se califică în semifinale (Locul 1 – Locul 4 și Locul 2 – Locul 3). Se va juca pe terenul echipei mai bine clasate.
Echipele de pe locurile 5-7 vor disputa partide de clasament: baraj între locul 6 și locul 7, urmat de meciul dintre locul 5 și câștigătoarea barajului, pe terenul formației mai bine clasate în sezonul regulat.
Campioana en-titre este CSM Știința Baia Mare, care a învins-o pe SCM USV Timișoara cu 36-24, într-o finală disputată pe Stadionul Național de Rugby Arcul de Triumf.
Etapa 1 (28.03.2026)
CSM Știința Baia Mare – SCM USV Timișoara*
(meci amânat pentru 06.06.2026, cele două echipe disputând în aceeași zi Supercupa României)
RC Gura Humorului – CS Dinamo
CSA Steaua – CSU ELBI Cluj
CS Rapid – stă
Etapa 2 (04.04.2026)
CSA Steaua – CS Rapid
SCM USV Timișoara – RC Gura Humorului
CS Dinamo – CSU ELBI Cluj
CSM Știința Baia Mare – stă
Etapa 3 (10.04.2026)
CS Rapid – CSU ELBI Cluj
CS Dinamo – CSM Știința Baia Mare
CSA Steaua – RC Gura Humorului
SCM USV Timișoara – stă
Etapa 4 (19.04.2026)
RC Gura Humorului – CS Rapid
CSM Știința Baia Mare – CSA Steaua
SCM USV Timișoara – CS Dinamo
CSU ELBI Cluj – stă
Etapa 5 (25.04.2026)
CSU ELBI Cluj – RC Gura Humorului
CSA Steaua – SCM USV Timișoara
CS Rapid – CSM Știința Baia Mare
CS Dinamo – stă
Etapa 6 (09.05.2026)
SCM USV Timișoara – CS Rapid
CS Dinamo – CSA Steaua
CSM Știința Baia Mare – CSU ELBI Cluj
RC Gura Humorului – stă
Etapa 7 (16.05.2026)
CSU ELBI Cluj – SCM USV Timișoara
RC Gura Humorului – CSM Știința Baia Mare
CS Rapid – CS Dinamo
CSA Steaua – stă
Etapa 8 (23.05.2026)
SCM USV Timișoara – CSM Știința Baia Mare
CS Dinamo – RC Gura Humorului
CSU ELBI Cluj – CSA Steaua
CS Rapid – stă
Etapa 9 (30.05.2026)
CSU ELBI Cluj – CS Dinamo
CS Rapid – CSA Steaua
RC Gura Humorului – SCM USV Timișoara
CSM Știința Baia Mare – stă
Etapa 10 (08.08.2026)
CSM Știința Baia Mare – CS Dinamo
RC Gura Humorului – CSA Steaua
CSU ELBI Cluj – CS Rapid
SCM USV Timișoara – stă
Etapa 11 (15.08.2026)
CS Rapid – RC Gura Humorului
CSA Steaua – CSM Știința Baia Mare
CS Dinamo – SCM USV Timișoara
CSU ELBI Cluj – stă
Etapa 12 (22.08.2026)
SCM USV Timișoara – CSA Steaua
CSM Știința Baia Mare – CS Rapid
RC Gura Humorului – CSU ELBI Cluj
CS Dinamo – stă
Etapa 13 (05.09.2026)
CSU ELBI Cluj – CSM Știința Baia Mare
CS Rapid – SCM USV Timișoara
CSA Steaua – CS Dinamo
RC Gura Humorului – stă
Etapa 14 (12.09.2026)
CS Dinamo – CS Rapid
SCM USV Timișoara – CSU ELBI Cluj
CSM Știința Baia Mare – RC Gura Humorului
CSA Steaua – stă
19.09.2026 – Semifinale / Baraj locurile 5-7
Locul 1 – Locul 4
Locul 2 – Locul 3
Locul 6 – Locul 7
26.09.2026 – Finala / Partide de clasament
Locul 5 – Câștigătoarea barajului
Finala mică
Finala mare