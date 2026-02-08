Surpriză la debutul Campionatului European de Rugby 2026. România pierde în Germania

Germania s-a impus cu scorul de 30-24, după ce echipa României conducea la pauză cu 14-6.

România a încheiat cu 3 eseuri, toate transformate. Stejarii au mai punctat și printr-o lovitură de penalitate.

Germania a marcat 4 eseuri, doar 2 transformate. Gazdele au mai înscris și două lovituri de penalitate.

România este medaliata cu bronz de la ediția precedentă.

În celălalt meci al grupei, Portugalia a învins, sâmbătă, Belgia, scor 47-17.

Duminică s-a mai jucat un meci din Grupa A din competiția continentală. Campioana en-titre, Georgia, a dispus de Elveția, scor 54-3.

Următorul meci al României este programat pe teren propriu, pe 15 februarie, cu Belgia.

Echipa României:

1. Alexandru Savin (CS Rapid), 2. Tudor Butnariu (SCM USV Timișoara), 3. Cosmin Manole (CS Dinamo), 4. Marius Antonescu (Narbonne),5. Andrei Mahu C (Massy), 6. Matthew Tweddle (CS Rapid), 7. Kemal Altinok (SCM USV Timișoara), 8. Cristi Boboc (CSA Steaua), 9. Alin Conache (CSA Steaua), 10. Hinckley Vaovasa, 11. Iliesa Tiqe (SCM USV Timișoara), 12. Taylor Gontineac (AS Beziers), 13. Antonio Mitrea (Stade Aurillacois Espoirs), 14. Toni Maftei (CS Rapid), 15. Ovidiu Neagu (SCM USV Timișoara).

Rezerve: 16. Ștefan Buruiană (SC Albi), 17. Iulian Hartig (CS Dinamo), 18. Gheorghe Gajion (Mont de Marsan), 19. Adrian Moțoc (Nissa), 20. Vlad Neculau (SCM USV Timișoara), 21. Toma Mîrzac (CSM Știința Baia Mare), 22. Alexandru Bucur (SCM USV Timișoara), 23. Paul Popoaia (CSM Știința Baia Mare).

Antrenor principal: David Gérard.