Selecționerul Naționalei de rugby a anunțat lotul pentru meciul din startul Campionatului European

Jucătorii care evoluează în campionatul intern au efectuat deja un stagiu de pregătire de două săptămâni la începutul lunii ianuarie, în Franța, la INSEP Paris. Reunirea lotului pentru startul Campionatului European este programată pe 31 ianuarie, la București, anunță marți Federația Română de Rugby.

România nu se va putea baza pe mai mulți jucători importanți. Printre aceștia se numără Gabriel Rupanu, Jason Tomane, Marius Simionescu, Gabriel Pop, Adrian Mitu și Atila Septar. Jucătorii se află în recuperare după accidentările suferite anul trecut.

„A fost un stagiu interesant la INSEP Paris, marea problemă a fost numărul mare de accidentări care au fost în ultimele săptămâni, accidentări care ne-au încetinit un pic planul și obiectivele legate de pregătirea jucătorilor în această perioadă. În ceea ce privește startul Campionatului European am chemat să vedem numărul maxim de jucători pe care îi putem avea în stagiu în această perioadă, pentru că pe măsură ce ne apropiem de Cupa Mondială trebuie ca grupul să fie cât mai stabil, să avem un grup de bază, sudat. Este timpul ca jucătorii să profite de fiecare oportunitate. Iar pentru asta trebuie să fie pregătiți 100% pentru fiecare meci, să se concentreze pentru a avea un debut bun în Campionatul European pentru că mergem în Germania, primim acasă Belgia, apoi jucăm cu Portugalia, o echipă care are multă încredere”, a declarat David Gérard, antrenorul României.

Sportivii convocați pentru meciul cu Germania, din prima etapă a Campionatului European:

Linia I: Alexandru Savin (CS Rapid), Iulian Hartig (CS Dinamo), Joji Sikote, Cosmin Manole (CS Dinamo), Gheorghe Gajion (Mont de Marsan), Thomas Crețu (Dax), Tudor Butnariu (SCM USV Timisoara), Ștefan Buruiană (SC Albi), Lukas Mitu (Castres)

Linia a II-a: Marius Antonescu (Narbonne), Matthew Tweddle (CSA Steaua), Nicolaas Immelman (CSM Știința Baia Mare), Andrei Mahu (Massy), Adrian Moțoc (Nissa Rugby)

Linia a III-a: Dragoș Ser (SCM USV Timișoara),Vlad Neculau (SCM USV Timișoara), Kemal Altinok (SCM USV Timișoara), Cristi Boboc (CSA Steaua), Eduard Cioroabă (CS Dinamo)

Mijlocaș la grămadă: Toma Mîrzac (CSM Știința Baia Mare), Alin Conache (CSA Steaua)

Mijlocaș la deschidere: Daniel Jipa (CS Rapid), Ștefan Cojocariu (CS Rapid), Hinckley Vaovasa

Aripi: Tevita Manumua (SCM USV Timișoara), Toni Maftei, Tiqe Iliesa (SCM USV Timișoara), Taliauli Sikuea (CSM Știința Baia Mare)

Centri: Alexandru Bucur (SCM USV Timișoara), Fonovai Tangimana (CS Dinamo), Antonio Mitrea (Stade Aurillacois Espoirs), Taylor Gontineac (AS Béziers Hérault)

Fundași: Paul Popoaia (CSM Știința Baia Mare), Ovidiu Neagu (SCM USV Timișoara)

Meciurile României în REC 2026:

8 februarie: Germania – România

15 februarie: România – Belgia

22 februarie: Portugalia – România

Semifinalele competiției sunt programate pe 7-8 martie. Finala și meciurile de clasament vor avea loc pe 15 martie, la Madrid.

România a obținut medaliile de bronz la ediția precedentă a competiției.