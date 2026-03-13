U-BT Cluj-Napoca joacă în Liga Adriatică împotriva lui Buducnost, la 72 de ore după ce a învins-o în Eurocup

Partida din cadrul rundei a doua din Top 8-ul Ligii Adriatice este programată sâmbătă, de la ora 21.00.

După ce miercuri s-au impus cu 100-82 în Eurocup și s-au calificat în sferturile de finală ale competiției, clujenii revin sâmbătă în Centrul Sportiv „Morača”.

Va fi a patra întâlnire oficială între cele două echipe, primele trei fiind câștigate de români.

Buducnost are în palmares 16 titluri de campioană și 18 Cupe ale Muntenegrului, dar și câte trei titluri și trei Cupe ale Serbiei și Muntenegrului, iar cea mai importantă performanță continentală este trofeul din ABA League, obținut în 2018.

În clasamentul Top 8, Buducnost este pe locul 4, cu 14 victorii, în timp ce U-BT este pe locul 6, cu 10 victorii, cu mențiunea că românii au un meci mai puțin jucat.

Silvășan: Va fi cu totul și cu totul alt meci

„I-am învins în urmă cu două zile în EuroCup, ceea ce, evident, ne dă un plus de încredere, însă, cu siguranță, va fi cu totul și cu totul alt meci. Nu putem să luăm victoria de acum două zile ca atare și să ne considerăm din start învingători. Ar fi o greșeală foarte mare. Este foarte important cum vom gestiona din punct de vedere mental acest joc. Ne concentrăm numai la acest joc, nu ne gândim la următorul joc din EuroCup. Aici este challenge-ul, dacă vom reuși să facem acest lucru și să avem aceeași atitudine și aceeași intensitate ca acum două zile. Asta ne dorim și sperăm la încă o victorie”, a declarat Mihai Silvășan, antrenorul lui U-BT.

„Știm că vor fi foarte supărați pentru meciul ăsta și trebuie să le ținem piept din punct de vedere fizic, să jucăm tare, așa cum am făcut-o miercuri, să fim duri, pentru că pe unele poziții sunt mai mari decât noi. Cel mai important e să ne ridicăm la nivelul lor de forță, să jucăm pe stilul nostru, să jucăm rapid și să nu-i lăsăm să ne împingă din pozițiile noastre. Ne vom lupta să obținem victoria mâine”, a spus Saulius Kulvietis, jucător U-BT.