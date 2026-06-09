Prima pagină » Sport » EuroCup se extinde la 32 de echipe din sezonul 2026-2027. U-BT Cluj, trei ani la rând în sferturi

EuroCup se extinde la 32 de echipe din sezonul 2026-2027. U-BT Cluj, trei ani la rând în sferturi

Consiliul de Administrație al Euroligii de baschet a aprobat marți un nou format pentru al doilea eșalon al ligii - BKT EuroCup, care va fi extinsă la 32 de echipe începând cu sezonul 2026-2027, competiție la care U-BT Cluj-Napoca a fost prezentă în sferturi în ultimii trei ani.
EuroCup se extinde la 32 de echipe din sezonul 2026-2027. U-BT Cluj, trei ani la rând în sferturi
Foto: FLAVIU BUBOI / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
09 iun. 2026, 23:12, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Potrivit deciziilor adoptate la reuniunea Consiliului de Administrație, cele 32 de formații vor fi împărțite în patru grupe a câte opt echipe. Primele 16 clasate se vor califica în faza eliminatorie, care va cuprinde optimi de finală, sferturi de finală, semifinale și finală, toate disputate în sistem „cel mai bun din trei meciuri”.

Oficialii Euroleague Basketball au precizat că noua structură urmărește să ofere mai multă stabilitate competițională și financiară. Aproximativ 20 de cluburi vor beneficia de licențe pe termen lung, valabile cinci ani, în timp ce alte locuri vor fi acordate pe baza rezultatelor din campionatele naționale și prin invitații de tip wild-card.

„Am încheiat un sezon extraordinar și suntem foarte mulțumiți de interesul enorm pe care BKT EuroCup îl generează în rândul cluburilor din întreaga Europă”, a declarat Diego Guillén, directorul competițiilor Euroleague. Potrivit acestuia, organizatorii au primit peste 40 de cereri pentru participarea în ediția 2026-2027.

În ceea ce privește reprezentanta României, U-BT Cluj-Napoca, clubul ardelean este una dintre prezențele constante ale competiției în ultimii ani. Formația pregătită de Mihai Silvășan a participat pentru al patrulea sezon consecutiv în EuroCup în ediția 2025-2026. Iar la precedentele 3 ediții a ajuns până în sferturile de finală.

În noul context competițional, clubul clujean ar putea reprezenta unul dintre candidații pentru obținerea unei licențe multianuale, având în vedere prezența constantă în competiție și rezultatele sportive din ultimii ani. Reprezentanții Euroligii au anunțat că lista completă a participantelor și a cluburilor care vor primi licențe pe termen lung pentru noul ciclu competițional va fi publicată în perioada următoare.

Tot în cadrul ședinței de marți, conducerea Euroligii a analizat progresul planului strategic pe trei ani al organizației și a reconfirmat intenția de extindere a competiției începând cu sezonul 2027-2028, prin acordarea de noi francize unor piețe precum Roma, Londra și Berlin.

Recomandarea video

Recoltă record pentru ferma clujeană care a aprins în aprilie mii de lumânări pentru a scăpa cireșii de îngheț: aproape 300 de tone de fructe
G4Media
Au ales cele mai sexy 11 partenere de fotbaliști care vor merge în America
GSP.ro
Victor Ponta a dezvăluit care este „primul lucru” pe care i l-a spus lui Tomac la întâlnirea de la Parlament: „N-ar fi trebuit să vină singur”
Gandul
E oficial! Adela Popescu va reveni la PRO TV
Cancan
FOTO. Eleonora, prezentatoarea TV de la Campionatul Mondial, apariție incendiară în bikini
Prosport
100 de zile de război între SUA și Iran: principalele cauze ale eșecului militar al lui Donald Trump
Libertatea
Ce face RetuRO cu banii proveniți din ambalajele nereturnate. Destinația garanțiilor de 50 de bani pe care consumatorii nu le mai recuperează
CSID
Cea mai mare flotă auto din istoria Campionatului Mondial de Fotbal. Vor fi folosiți inclusiv roboți de partulare
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia