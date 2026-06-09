EuroCup se extinde la 32 de echipe din sezonul 2026-2027. U-BT Cluj, trei ani la rând în sferturi

Potrivit deciziilor adoptate la reuniunea Consiliului de Administrație, cele 32 de formații vor fi împărțite în patru grupe a câte opt echipe. Primele 16 clasate se vor califica în faza eliminatorie, care va cuprinde optimi de finală, sferturi de finală, semifinale și finală, toate disputate în sistem „cel mai bun din trei meciuri”.

Oficialii Euroleague Basketball au precizat că noua structură urmărește să ofere mai multă stabilitate competițională și financiară. Aproximativ 20 de cluburi vor beneficia de licențe pe termen lung, valabile cinci ani, în timp ce alte locuri vor fi acordate pe baza rezultatelor din campionatele naționale și prin invitații de tip wild-card.

„Am încheiat un sezon extraordinar și suntem foarte mulțumiți de interesul enorm pe care BKT EuroCup îl generează în rândul cluburilor din întreaga Europă”, a declarat Diego Guillén, directorul competițiilor Euroleague. Potrivit acestuia, organizatorii au primit peste 40 de cereri pentru participarea în ediția 2026-2027.

În ceea ce privește reprezentanta României, U-BT Cluj-Napoca, clubul ardelean este una dintre prezențele constante ale competiției în ultimii ani. Formația pregătită de Mihai Silvășan a participat pentru al patrulea sezon consecutiv în EuroCup în ediția 2025-2026. Iar la precedentele 3 ediții a ajuns până în sferturile de finală.

În noul context competițional, clubul clujean ar putea reprezenta unul dintre candidații pentru obținerea unei licențe multianuale, având în vedere prezența constantă în competiție și rezultatele sportive din ultimii ani. Reprezentanții Euroligii au anunțat că lista completă a participantelor și a cluburilor care vor primi licențe pe termen lung pentru noul ciclu competițional va fi publicată în perioada următoare.

Tot în cadrul ședinței de marți, conducerea Euroligii a analizat progresul planului strategic pe trei ani al organizației și a reconfirmat intenția de extindere a competiției începând cu sezonul 2027-2028, prin acordarea de noi francize unor piețe precum Roma, Londra și Berlin.