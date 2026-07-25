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Gloria Bistrița, campioana României la handbal feminin, începe noul sezon cu un amical cu CSM Târgu Mureș

Campioana României la handbal feminin, CS Gloria Bistrița, a anunțat sâmbătă că primul meci din perioada de pregătire pentru startul sezonului oficial 2026-2027 va avea loc sâmbătă, 1 august, împotriva formației CSM Târgu Mureș.
Gloria Bistrița, campioana României la handbal feminin, începe noul sezon cu un amical cu CSM Târgu Mureș
sursă foto: Gloria Bistrița
Petre Apostol
25 iul. 2026, 12:56, Sport
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Gloria Bistrița va susține primul meci în fața propriilor suporteri înaintea debutului oficial al sezonului 2026-2027, la TeraPlast Arena, sâmbătă, 1 august, de la ora 17:00. Accesul spectatorilor va fi gratuit.

Formația pregătită de Carlos Viver vine după cel mai bun sezon din istoria clubului.

Gloria Bistrița a cucerit în premieră titlul de campioană a României, încheind stagiunea 2025-2026 pe primul loc în Liga Florilor, devansând pe CSM București, prezentă în Final Four-ul Ligii Campionilor.

În plus, a realizat eventul, după câștigarea Cupei României, într-o finală cu SCM Râmnicu Vâlcea.

Pe plan european, Gloria a ajuns până în sferturile de finală ale EHF Champions League, cea mai bună performanță continentală din istoria clubului.

Partida cu CSM Târgu Mureș reprezintă prima verificare înaintea startului oficial al noului sezon.

Echipa din Bistrița va găzdui, apoi, un turneu internațional, pe 14 și 15 august, înainte de Supercupa României.

Supercupa va deschide noul sezon cu un turneu Final Four, programat pe 22-23 august. Gloria Bistrița va întâlni CSM București în semifinale. Cealaltă semifinală le aduce față în față pe CSM Corona Brașov și SCM Râmnicu Vâlcea, potrivit tragerii la sorți efectuate joi.

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