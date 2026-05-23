Gloria Bistrița câștigă cu Galați și devine campioana României la handbal feminin, reușind eventul

Gloria Bistrița, echipă antrenată de Carlos Viver, a controlat autoritar partida disputată pe teren propriu de la un capăt la altul.

La pauză, Gloria conducea cu 19-11. În partea secundă, diferența a crescut constant, iar în final diferența a ajuns la 17 goluri.

Printre principalele marcatoare s-au numărat jucătoarele Sonia Seraficeanu, cu 7 goluri, Danila So Delgado 6, Cristina Laslo și Bianca Bazaliu, cu câte 5 fiecare.

Succesul confirmă un sezon istoric pentru Gloria Bistrița, care cucerește pentru prima dată titlul național și completează astfel eventul, după ce a câștigat anterior și Cupa României.

Echipa din Bistrița oprește, astfel, seria echipei CSM București, câștigătoare în precedentele trei ediții de campionat.

CSM București a câștigat sâmbătă, pe teren propriu, cu CSM Târgu Jiu, scor 36-27. Însă, a încheiat la un singur puncte în urma formației din Bistrița, cele două grupări care au dominat actuala ediție a Ligii Florilor.