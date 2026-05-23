Prima pagină » Sport » Gloria Bistrița câștigă cu Galați și devine campioana României la handbal feminin, reușind eventul

Gloria Bistrița câștigă cu Galați și devine campioana României la handbal feminin, reușind eventul

Gloria Bistrița a devenit sâmbătă noua campioană a României la handbal feminin, după ce a învins-o categoric pe CSM Galați, scor 38-21, în ultima etapă a Ligii Florilor, rezultat care a consfințit și reușirea eventului pentru formația ardeleană. A devansat CSM București pentru un singur punct.
Gloria Bistrița câștigă cu Galați și devine campioana României la handbal feminin, reușind eventul
sursă foto: SORIN PANA / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
23 mai 2026, 19:24, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Gloria Bistrița, echipă antrenată de Carlos Viver, a controlat autoritar partida disputată pe teren propriu de la un capăt la altul.

La pauză, Gloria conducea cu 19-11. În partea secundă, diferența a crescut constant, iar în final diferența a ajuns la 17 goluri.

Printre principalele marcatoare s-au numărat jucătoarele Sonia Seraficeanu, cu 7 goluri, Danila So Delgado 6, Cristina Laslo și Bianca Bazaliu, cu câte 5 fiecare.

Succesul confirmă un sezon istoric pentru Gloria Bistrița, care cucerește pentru prima dată titlul național și completează astfel eventul, după ce a câștigat anterior și Cupa României.

Echipa din Bistrița oprește, astfel, seria echipei CSM București, câștigătoare în precedentele trei ediții de campionat.

CSM București a câștigat sâmbătă, pe teren propriu, cu CSM Târgu Jiu, scor 36-27. Însă, a încheiat la un singur puncte în urma formației din Bistrița, cele două grupări care au dominat actuala ediție a Ligii Florilor.

Recomandarea video

Atac fără precedent al Poliției la jurnaliști și libertatea presei
G4Media
Întrebată dacă are origini franțuzești, Jaqueline Cristian a dezvăluit personalitatea după care a fost numită
GSP.ro
Ce le transmite Bolojan parlamentarilor: „Sunt nouă legi foarte importante de care depinde atragerea a peste 7,5 miliarde de euro”. Când ar urma să fie accesate
Gandul
125 de lei în plus la pensie pentru toți pensionarii români din această categorie, de la 1 iulie 2026
Cancan
FOTO. Două jucătoare se iubesc. Relația lor e pusă de un eveniment unde trebuie să fie adversare
Prosport
„Timpul nu este de partea Rusiei”: pierderile de pe front și economia apăsă asupra lui Putin, spune șeful unui serviciu de spionaj
Libertatea
Desertul care se separă în trei straturi diferite în timp ce se coace. Cum să prepari prăjitura Magic Cake
CSID
Performanță spectaculoasă pentru un român în Formula 4. Pleacă din pole position
Promotor
EXCLUSIV | ANAF pregătește „roboței” pentru relația cu contribuabilii la ghișee, cu interfețe ca la aeroport sau la McDonald’s / Proiect pilot în Capitală
Economedia