Prima pagină » Sport » Crina Pintea, după tragerea la sorți în Final Four-ul Champions League: „Un vis pentru noi”

Pivotul echipei CSM București Crina Pintea a descris calificarea în Final Four-ul EHF Champions League 2025-26 drept împlinirea unui „vis după mulți ani de așteptare”, după efectuarea tragerii la sorți a semifinalelor competiției, organizată luni.
Foto: GEORGE FLUSTER / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
27 apr. 2026, 17:07, Sport

„Au fost mulți ani de așteptare și ne-am dorit enorm să ajungem la Final Four. Sunt foarte fericită că mergem acolo. Am trecut prin multe în acest sezon, cu suișuri și coborâșuri, iar această realizare a fost un mare vis pentru noi”, a declarat Crina Pintea, potrivit Federației Europene de Handbal, după tragerea la sorți de luni.

CSM București va întâlni în semifinale formația franceză Metz Handball. În cealaltă semifinală se vor confrunta deținătoarea trofeului, Győri Audi ETO KC, și vicecampioana din 2021, Brest Bretagne Handball.

De partea cealaltă, din tabăra echipei Metz, Petra Vámos a recunoscut nivelul ridicat al echipei române.

„Știam că, indiferent de adversar, ne așteaptă un meci foarte greu. Am văzut cât de bine a jucat CSM București împotriva lui Esbjerg. Va fi o partidă dificilă, dar abia aștept să jucăm”, a spus aceasta.

Și starul lui Brest, Ana Gros, a avertizat că în Final Four nu există adversari accesibili.

„Dacă vrei să câștigi trofeul, trebuie să învingi pe toată lumea”, a declarat ea înaintea semifinalei cu Győr.

Portarul campioanei en-titre, Hatadou Sako, a descris duelul cu Brest drept unul extrem de dificil.

„Primul meu gând a fost: Brest din nou?! Va fi un meci mare, intens și foarte greu”, a afirmat aceasta.

Semifinalele sunt programate pe 6 iunie, iar finala și meciul pentru locul trei se vor disputa pe 7 iunie, în cadrul turneului Final Four de la Budapesta.

S-au stabilit și semifinalele primei ediții EHF Youth Club Trophy

Tot luni, a avut loc și tragerea la sorți a semifinalelor din ediția inaugurală a EHF Youth Club Trophy, rezervată categoriei de vârstă U17, la care s-a calificat și echipa CSM București.

Formația română va înfrunta echipa maghiară Győri ETO în semifinale, potrivit tragerii la sorți.

Turneul final va avea loc pe 6 și 7 iunie, la Busapesta, în paralel cu turneul final al senioarelor.

În cealaltă semifinală se vor întâlni două echipe din Ungaria, FTC și DVSC Kézilabda Akadémia.

