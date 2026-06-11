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Florin Niță se retrage. Portarul României de la EURO 2024 își încheie cariera de jucător

Portarul Florin Niță și-a anunțat retragerea din activitatea de fotbalist, punând capăt unei cariere care s-a întins pe mai bine de două decenii.
Florin Niță se retrage. Portarul României de la EURO 2024 își încheie cariera de jucător
Sursa foto: Mediafax Foto/George Filip
Oana Antipa
11 iun. 2026, 16:35, Sport
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Federația Română de Fotbal a transmis joi că decizia marchează încheierea unui parcurs construit prin muncă, disciplină și perseverență.

Niță va împlini 39 de ani în luna iulie. El a debutat la echipa națională în noiembrie 2017 și a strâns 31 de selecții pentru România.

Un mesaj de rămas-bun adresat fotbalului

În scrisoarea publicată la finalul carierei, fostul internațional a vorbit despre impactul pe care fotbalul l-a avut asupra vieții sale.

„Fotbalul mi-a dat totul. Și, la rândul meu, i-am dat și eu tot ce am avut mai bun”, a transmis Niță.

Fostul portar a afirmat că acest sport l-a format ca om și l-a ajutat să depășească momente dificile.

„Fotbalul m-a învățat să lupt, să nu renunț și să merg mai departe chiar și atunci când părea imposibil”, a spus el.

Carieră în România și în străinătate

Niță a rememorat etapele importante ale carierei sale, de la debutul la Concordia Chiajna până la experiențele din străinătate.

Portarul a evoluat pentru FCSB, Sparta Praga, Pardubice, Gaziantep și Damac.

El a subliniat că fiecare club și fiecare coleg au contribuit la parcursul său profesional.

Naționala, locul special din carieră

Fostul internațional a descris reprezentarea României drept cea mai puternică experiență trăită pe teren.

„Să joci pentru România e ceva ce nu poate fi explicat în cuvinte”, a afirmat Niță.

Acesta a adăugat că intonarea imnului și susținerea suporterilor au reprezentat momente unice.

Un nou capitol

Niță a precizat că despărțirea de teren nu înseamnă și despărțirea de fotbal.

„Nu e un rămas-bun. E doar începutul unui alt capitol”, a transmis fostul portar.

El a lăsat deschisă posibilitatea unei cariere de antrenor sau a unei funcții de conducere la un club de fotbal.

La final, Florin Niță le-a mulțumit suporterilor, colegilor, antrenorilor și familiei pentru sprijinul oferit de-a lungul carierei.

„Pentru tot ce am trăit împreună, mă înclin în fața voastră cu respect, recunoștință și multă emoție”, a încheiat fostul internațional român.

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