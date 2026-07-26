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„King Kazu” sfidează timpul. Cel mai vârstnic fotbalist profesionist din lume a marcat din nou la 59 de ani

Legenda fotbalului japonez Kazuyoshi Miura a demonstrat încă o dată că vârsta nu reprezintă un obstacol în sportul de performanță. Atacantul în vârstă de 59 de ani, considerat cel mai vârstnic fotbalist profesionist din lume, a înscris primul său gol oficial din ultimii aproape patru ani.
„King Kazu” sfidează timpul. Cel mai vârstnic fotbalist profesionist din lume a marcat din nou la 59 de ani
Sursa foto: Facebook
Oana Antipa
26 iul. 2026, 13:56, Life-Inedit
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Acesta a contribuit la victoria categorică obținută de Fukushima United în Cupa Împăratului, relatează The Guardian.

Gol după aproape patru ani de pauză

Supranumit „King Kazu”, Miura a marcat în minutul 52 al partidei câștigate de Fukushima United cu scorul de 7-0 în fața formației Iwaki Furukawa, în competiția eliminatorie a Cupei Împăratului.

Golul veteranului a fost întâmpinat cu entuziasm atât de coechipieri, cât și de membrii staffului tehnic, care au sărbătorit reușita pe teren. La doar trei minute după ce a înscris, atacantul a fost înlocuit.

Este primul său gol într-un meci oficial din noiembrie 2022, când evolua pentru Suzuka PG, club cunoscut în prezent sub numele Atletico Suzuka.

O carieră care intră în al 42-lea sezon

Kazuyoshi Miura continuă să scrie istorie în fotbalul mondial. La începutul acestui an, el s-a alăturat formației Fukushima United, din liga a treia japoneză, sub formă de împrumut de la Yokohama FC, iar recent și-a prelungit înțelegerea până în iunie 2027.

Astfel, atacantul japonez va continua să joace și după împlinirea vârstei de 60 de ani, odată cu reorganizarea calendarului competițional din Japonia, care va trece de la sistemul primăvară-toamnă la cel toamnă-primăvară.

Un simbol al fotbalului japonez

Fost internațional japonez, Miura este unul dintre cei mai respectați fotbaliști din istoria Asiei și continuă să atragă numeroși suporteri la meciurile echipelor pentru care evoluează.

De-a lungul timpului, el a declarat în repetate rânduri că intenționează să își încheie cariera abia după împlinirea vârstei de 60 de ani, obiectiv pe care este pe cale să îl atingă.

Performanța sa continuă să fie privită drept una dintre cele mai impresionante povești de longevitate din sportul profesionist, într-o disciplină în care majoritatea jucătorilor se retrag cu două sau chiar trei decenii mai devreme.

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