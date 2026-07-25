Prima pagină » Sport » Farul obține prima victorie a sezonului, 2-0 cu Corvinul, după un final spectaculos

Farul obține prima victorie a sezonului, 2-0 cu Corvinul, după un final spectaculos

Farul Constanța a învins sâmbătă, pe teren propriu, scor 2-0, formația Corvinul Hunedoara, într-o partidă din etapa a doua a SuperLigii.
Farul obține prima victorie a sezonului, 2-0 cu Corvinul, după un final spectaculos
Sursa foto: Facebook Farul Constanța
Oana Antipa
25 iul. 2026, 19:47, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Dobrogenii au înscris ambele goluri în ultimele minute ale întâlnirii, iar ultimul a fost marcat de Alexandru Goncear din propria jumătate de teren, profitând de poarta rămasă goală.

Meci decis după pauză

Prima repriză s-a încheiat fără goluri, deși ambele formații și-au creat situații de poartă. Farul a fost însă obligată să facă o schimbare încă din minutul 14, după ce atacantul Denis Alibec s-a accidentat și a fost înlocuit de Rareș Tănasă.

Momentul care a schimbat cursul jocului s-a produs în minutul 51, când fundașul Corvinului, Ionuț Cărăruș, a fost eliminat direct pentru un fault asupra lui Tănasă, lăsându-și echipa în inferioritate numerică.

Penalty ratat și golul lui Ahlinvi

La câteva minute după eliminare, arbitrul a acordat lovitură de pedeapsă pentru Farul, după consultarea sistemului VAR, în urma unui fault asupra lui Sylvestre.

Execuția lui Eduard Radaslavescu din minutul 60 a fost însă apărată de portarul Codruț Sandu, astfel că tabela a rămas nemodificată.

Superioritatea numerică a gazdelor s-a concretizat în minutul 83, când Matteo Ahlinvi a deschis scorul din apropierea porții, după o centrare trimisă de Ionuț Doicaru.

Gol spectaculos în prelungiri

Corvinul a încercat să obțină egalarea în minutele suplimentare, iar portarul Codruț Sandu a urcat în careul advers la o fază fixă.

Farul a recuperat mingea, iar Alexandru Goncear a șutat din propria jumătate de teren, de la aproximativ 60 de metri, trimițând balonul în poarta rămasă fără portar și stabilind scorul final, 2-0.

Primul succes pentru constănțeni

Victoria reprezintă primul succes al Farului în noul sezon al SuperLigii și vine după un meci în care formația pregătită de Ianis Zicu a profitat de superioritatea numerică din repriza secundă. Pentru Corvinul, înfrângerea de la Ovidiu este agravată de eliminarea suferită în partea a doua a jocului și de ratarea șansei de a obține primele puncte în deplasare.

Recomandarea video

Povestea din spatele coafurii lui Cucurella: „Mama mă recunoștea pe teren” / Despre fiul său, diagnosticat cu autism: ”Nimeni nu are o viață perfectă. Dacă ai un copil cu autism, totul este mai complicat”
G4Media
Ferran Torres și Marcos Llorente nu se mai ascund! » Campionii mondiali, surprinși împreună în ipostaze tandre la Ibiza
GSP.ro
Oana Țoiu, interviu pentru Fox News după incidentul cu drona din România de vineri. Declarațiile șefei diplomației române pentru publicația americană
Gandul
Tragedie în muzică! A murit, după ce a suferit 3 infarcturi și a fost resuscitat de de 7 ori
Cancan
Cristina ICH, aproape goală! Imagini incendiare: „Tu chiar eşti perfectă”
Prosport
Am intrat în Muzeul Recordurilor Românești. Locul din București unde se ascund un milion de povești și cele mai spectaculoase colecții din lume
Libertatea
Vrei să te muți la munte? Un sat din Europa plătește până la 21.000 de dolari noilor locuitori și oferă ajutor financiar lunar
CSID
MApN: O nouă dronă a fost doborâtă de un F-16 românesc lângă granița cu Ucraina. Este al doilea incident în mai puțin de 24 de ore
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia