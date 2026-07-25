Farul obține prima victorie a sezonului, 2-0 cu Corvinul, după un final spectaculos

Dobrogenii au înscris ambele goluri în ultimele minute ale întâlnirii, iar ultimul a fost marcat de Alexandru Goncear din propria jumătate de teren, profitând de poarta rămasă goală.

Meci decis după pauză

Prima repriză s-a încheiat fără goluri, deși ambele formații și-au creat situații de poartă. Farul a fost însă obligată să facă o schimbare încă din minutul 14, după ce atacantul Denis Alibec s-a accidentat și a fost înlocuit de Rareș Tănasă.

Momentul care a schimbat cursul jocului s-a produs în minutul 51, când fundașul Corvinului, Ionuț Cărăruș, a fost eliminat direct pentru un fault asupra lui Tănasă, lăsându-și echipa în inferioritate numerică.

Penalty ratat și golul lui Ahlinvi

La câteva minute după eliminare, arbitrul a acordat lovitură de pedeapsă pentru Farul, după consultarea sistemului VAR, în urma unui fault asupra lui Sylvestre.

Execuția lui Eduard Radaslavescu din minutul 60 a fost însă apărată de portarul Codruț Sandu, astfel că tabela a rămas nemodificată.

Superioritatea numerică a gazdelor s-a concretizat în minutul 83, când Matteo Ahlinvi a deschis scorul din apropierea porții, după o centrare trimisă de Ionuț Doicaru.

Gol spectaculos în prelungiri

Corvinul a încercat să obțină egalarea în minutele suplimentare, iar portarul Codruț Sandu a urcat în careul advers la o fază fixă.

Farul a recuperat mingea, iar Alexandru Goncear a șutat din propria jumătate de teren, de la aproximativ 60 de metri, trimițând balonul în poarta rămasă fără portar și stabilind scorul final, 2-0.

Primul succes pentru constănțeni

Victoria reprezintă primul succes al Farului în noul sezon al SuperLigii și vine după un meci în care formația pregătită de Ianis Zicu a profitat de superioritatea numerică din repriza secundă. Pentru Corvinul, înfrângerea de la Ovidiu este agravată de eliminarea suferită în partea a doua a jocului și de ratarea șansei de a obține primele puncte în deplasare.