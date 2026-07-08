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Un nou transfer la Corvinul Hunedoara: fundaș sârb din campionatul Danemarcei

Corvinul Hunedoara a anunțat, miercuri, transferul fundașului central sârb Mihajlo Ivančević, care a semnat un contract valabil pentru un sezon, cu opțiune de prelungire pentru încă un an.
Un nou transfer la Corvinul Hunedoara: fundaș sârb din campionatul Danemarcei
sursă foto: Corvinul Hunedoara
Petre Apostol
08 iul. 2026, 13:39, Sport
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În vârstă de 27 de ani, Mihajlo Ivančević ajunge la Corvinul Hundoara după experiențe în campionatele Danemarcei și Norvegiei.

Ultima dată a evoluat pentru Lyngby Boldklub, formație pentru care a disputat 20 de partide.

În Danemarca a mai îmbrăcat tricoul lui Odense BK, unde a adunat 47 de meciuri și un gol.

Acesta a mai jucat și în Norvegia, sub formă de împrumut, pentru BK Odd, bifând 16 apariții și trei goluri.

Fost internațional de juniori al Serbiei, fundașul central, înalt de 1,86 m, și-a început cariera la FK Brodarac, după care a evoluat pentru FK Proleter Novi Sad și Spartak Subotica. Noul jucător de la Corvinul a adunat 60 de meciuri în prima ligă a Serbiei.

Ivančević este cotat la suma de 400.000 de euro, potrivit platformei Transfermarkt, aproape de cota maximă înregistrată, de 500.000 de euro, în 2021.

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