Prima pagină » Sport » Corvinul Hunedoara, nou-promovată în Superliga, îl transferă pe atacantul peruan Renato Espinosa

Corvinul Hunedoara, nou-promovată în Superliga, îl transferă pe atacantul peruan Renato Espinosa

Corvinul Hunedoara, echipă nou-promovată în Superliga de fotbal, anunță joi că a realizat transferul atacantului peruan Renato Espinosa, autor a nouă goluri pentru Unirea Slobozia în sezonul trecut din prima ligă.
Corvinul Hunedoara, nou-promovată în Superliga, îl transferă pe atacantul peruan Renato Espinosa
sursă foto: GEORGE FLUSTER / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
04 iun. 2026, 09:46, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Corvinul Hunedoara continuă consolidarea lotului pentru noul sezon și a anunțat transferul atacantului peruan Renato Espinosa, care a semnat un contract valabil pe următorii doi ani cu formația pregătită de Florin Maxim.

În vârstă de 27 de ani, Espinosa sosește de la Unirea Slobozia, echipă pentru care a avut un sezon remarcabil în Superliga, reușind să înscrie de nouă ori în 22 de meciuri.

„Clubul nostru s-a înțeles cu atacantul peruan Renato Espinosa, care va îmbrăca tricoul alb-albastru în următoarele două sezoane”, au transmis reprezentanții Corvinului.

Născut la Lima pe 6 iulie 1998, atacantul de 1,85 metri deține atât cetățenie peruană, cât și spaniolă.

Înainte de transferul în România, în vara anului trecut, acesta și-a desfășurat întreaga carieră în Peru, unde a evoluat pentru Universidad San Martin, Ayacucho FC, Sporting Cristal, Universidad Tecnica de Cajamarca, Alianza Universidad, Deportivo Municipal, Academia Cantolao, Sport Huancayo și Alianza Atletico Sullana.

În prima ligă peruană, Espinosa a adunat 172 de meciuri, 29 de goluri și cinci pase decisive, înainte de a face pasul către fotbalul european.

Conform site-ului de specialitate Transfermarkt, atacantul este cotat la 200.000 de euro.

Transferul lui Espinosa reprezintă cea mai importantă mutare realizată până acum de Corvinul în această vară.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Autoritatea Electorală: Nicușor Dan i-a dat surorii sale, în contul unei datorii, 28.000 de euro din banii donați pentru campania sa electorală / Parchetul General a fost sesizat acum un an / Poziția lui Nicușor Dan
G4Media
Cum au ajuns românii, maghiarii și francezii să scandeze la unison „CSM, CSM!” în polivalenta de 230 milioane € din Budapesta
GSP.ro
POLITICO: NATO analizează un nou angajament de 70 miliarde euro pentru sprijin militar acordat Ucrainei
Gandul
A murit Denis Macarie! Anunțul făcut în urmă cu puțin timp
Cancan
Fosta noră a lui Ion Țiriac e din nou în centrul atenției. Ileana Lazariuc e definită de lux şi a semnat contractul
Prosport
Planul șeicilor din Golf care ar putea calma piața petrolului și evita blocajul din Ormuz
Libertatea
Rețetă ciorbă ungurească de ouă. Cum se gătește cel mai delicios preparat lichid al maghiarilor
CSID
Dacia Solenza II: Un SUV electric urban pentru nostalgici? Ce dotări ar putea avea și cât ar costa în 2026
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia