Corvinul Hunedoara, nou-promovată în Superliga, îl transferă pe atacantul peruan Renato Espinosa

Corvinul Hunedoara continuă consolidarea lotului pentru noul sezon și a anunțat transferul atacantului peruan Renato Espinosa, care a semnat un contract valabil pe următorii doi ani cu formația pregătită de Florin Maxim.

În vârstă de 27 de ani, Espinosa sosește de la Unirea Slobozia, echipă pentru care a avut un sezon remarcabil în Superliga, reușind să înscrie de nouă ori în 22 de meciuri.

„Clubul nostru s-a înțeles cu atacantul peruan Renato Espinosa, care va îmbrăca tricoul alb-albastru în următoarele două sezoane”, au transmis reprezentanții Corvinului.

Născut la Lima pe 6 iulie 1998, atacantul de 1,85 metri deține atât cetățenie peruană, cât și spaniolă.

Înainte de transferul în România, în vara anului trecut, acesta și-a desfășurat întreaga carieră în Peru, unde a evoluat pentru Universidad San Martin, Ayacucho FC, Sporting Cristal, Universidad Tecnica de Cajamarca, Alianza Universidad, Deportivo Municipal, Academia Cantolao, Sport Huancayo și Alianza Atletico Sullana.

În prima ligă peruană, Espinosa a adunat 172 de meciuri, 29 de goluri și cinci pase decisive, înainte de a face pasul către fotbalul european.

Conform site-ului de specialitate Transfermarkt, atacantul este cotat la 200.000 de euro.

Transferul lui Espinosa reprezintă cea mai importantă mutare realizată până acum de Corvinul în această vară.