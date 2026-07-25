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Surpriză în finala turneului ATP de la Kitzbühel. Principalul favorit, învins de un jucător de pe locul 83 mondial

Tenismenul francez Quentin Halys (locul 83 ATP) a cucerit sâmbătă primul titlu ATP din carieră, după ce l-a învins pe principalul favorit, kazahul Alexander Bublik, în finala turneului de categorie ATP 250 de la Kitzbühel (Austria).
Surpriză în finala turneului ATP de la Kitzbühel. Principalul favorit, învins de un jucător de pe locul 83 mondial
sursă foto: Corinne Dubreuil/ABACAPRESS.COM
Petre Apostol
25 iul. 2026, 17:12, Sport
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În vârstă de 29 de ani, Halys a avut o prestație excelentă la serviciu, reușind 17 ași în fața ocupantului locului 11 mondial și campionul en-titre al competiției. Francezul a câștigat 41 din cele 55 de puncte jucate pe propriul serviciu și nu i-a oferit adversarului prea multe șanse de break.

„Este greu să nu mă gândesc la familia mea. De când eram copil, obiectivul meu a fost să câștig un titlu ATP, iar astăzi acest vis a devenit realitate”, a declarat Halys la festivitatea de premiere.

Finala a fost decisă în două seturi, însă actul secund a avut nevoie de tie-break. Halys a salvat o minge de set la 5-6 cu un forehand câștigător, după care a transformat prima minge de meci, profitând de o scurtă trimisă în fileu de Bublik.

Halys s-a impus cu scorul de 6-4, 7-6 (8-6).

Bublik l-a felicitat pe învingător la ceremonia de premiere. „Câștigarea primului titlu ATP înseamnă enorm. Îmi amintesc primul meu trofeu. Eu l-am obținut după cinci sau șase finale pierdute, iar tu ai reușit la a doua finală. Felicitări și bucură-te de acest moment”, a spus kazahul.

Halys devine primul jucător francez care câștigă turneul de la Kitzbühel în Era Open. Grație acestui succes, el va urca luni 32 de locuri în clasamentul ATP, până pe poziția a 51-a, la doar cinci locuri de cea mai bună clasare din carieră, locul 46.

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