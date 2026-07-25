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Medalie de bronz pentru România la Campionatele Mondiale U23 de canotaj

România a obținut o medalie de bronz în finalele desfășurate sâmbătă la Campionatele Mondiale Under 23 de canotaj de la Duisburg (Germania), prin echipajul masculin de dublu rame (BM2-), format din Patrick Francisc Sebestyen și Eduard Angel Moldovan.
Medalie de bronz pentru România la Campionatele Mondiale U23 de canotaj
sursă foto: World Rowing
Petre Apostol
25 iul. 2026, 14:17, Sport
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Cei doi români au încheiat pe locul al treilea finala de la dublu rame, în urma Greciei, campioană mondială prin Alexandros Chatziavgoustidis și Andreas Bourkas, și a Australiei, medaliată cu argint.

Alte patru echipaje tricolore au încheiat competiția pe locul al cincilea.

Pe locul al cincilea s-a clasat echipajul de patru rame masculin (BM4-), compus din Nicolae Răzvan Stoian, Sebastian Alexandru Tasca, Antonel Avăcăriței și Sergiu Anfimov.

Tot pe poziția a cincea a încheiat și echipajul de patru rame feminin (BW4-), alcătuit din Stejara Olariu, Andreea Petras, Iulica-Maria Ursu și Denisa Cristina Ailincăi.

În proba de dublu vâsle masculin (BM2x), frații David Costel Chitic și Daniel Vasile Chitic s-au clasat pe locul al cincilea.

Un nou loc cinci a fost obținut de echipajul de dublu rame feminin (BW2-), format din Iuliana Irina Cantoriu și Iuliana Isabela Boldea.

Campionii mondiali ai zilei:

PR3 simplu feminin (PR3 BW1x): Susannah Lutze (Australia)
PR3 simplu masculin (PR3 BM1x): Sam Stunell (Australia)
Dublu rame feminin (BW2-): Australia
Dublu rame masculin (BM2-): Grecia
Dublu vâsle feminin (BW2x): Grecia
Dublu vâsle masculin (BM2x): Portugalia (primul titlu mondial U23 din istorie în această probă)
Patru rame feminin (BW4-): Statele Unite ale Americii
Patru rame masculin (BM4-): Marea Britanie
Patru vâsle feminin (BW4x): Statele Unite ale Americii
Patru vâsle masculin (BM4x): Marea Britanie.

Campionatele Mondiale Under23 de la Duisburg se încheie duminică.

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