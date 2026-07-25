Medalie de bronz pentru România la Campionatele Mondiale U23 de canotaj

Cei doi români au încheiat pe locul al treilea finala de la dublu rame, în urma Greciei, campioană mondială prin Alexandros Chatziavgoustidis și Andreas Bourkas, și a Australiei, medaliată cu argint.

Alte patru echipaje tricolore au încheiat competiția pe locul al cincilea.

Pe locul al cincilea s-a clasat echipajul de patru rame masculin (BM4-), compus din Nicolae Răzvan Stoian, Sebastian Alexandru Tasca, Antonel Avăcăriței și Sergiu Anfimov.

Tot pe poziția a cincea a încheiat și echipajul de patru rame feminin (BW4-), alcătuit din Stejara Olariu, Andreea Petras, Iulica-Maria Ursu și Denisa Cristina Ailincăi.

În proba de dublu vâsle masculin (BM2x), frații David Costel Chitic și Daniel Vasile Chitic s-au clasat pe locul al cincilea.

Un nou loc cinci a fost obținut de echipajul de dublu rame feminin (BW2-), format din Iuliana Irina Cantoriu și Iuliana Isabela Boldea.

Campionii mondiali ai zilei:

PR3 simplu feminin (PR3 BW1x): Susannah Lutze (Australia)

PR3 simplu masculin (PR3 BM1x): Sam Stunell (Australia)

Dublu rame feminin (BW2-): Australia

Dublu rame masculin (BM2-): Grecia

Dublu vâsle feminin (BW2x): Grecia

Dublu vâsle masculin (BM2x): Portugalia (primul titlu mondial U23 din istorie în această probă)

Patru rame feminin (BW4-): Statele Unite ale Americii

Patru rame masculin (BM4-): Marea Britanie

Patru vâsle feminin (BW4x): Statele Unite ale Americii

Patru vâsle masculin (BM4x): Marea Britanie.

Campionatele Mondiale Under23 de la Duisburg se încheie duminică.