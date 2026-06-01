Prima pagină » Sport » 4 medalii pentru România la Cupa Mondială de canotaj de la Sevilla

4 medalii pentru România la Cupa Mondială de canotaj de la Sevilla

Delegația României a câștigat patru medalii la prima etapă a Cupei Mondiale de canotaj, desfășurată la Sevilla, în Spania. Bilanțul tricolorilor cuprinde o medalie de aur, una de argint și două de bronz.
4 medalii pentru România la Cupa Mondială de canotaj de la Sevilla
Galerie Foto 4
Sursa foto: Facebook/Federația Română de Canotaj
Oana Antipa
01 iun. 2026, 08:59, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Cel mai valoros rezultat a fost obținut de Simona Radiș și Ancuța Bodnar. Cele două sportive au revenit în barca de dublu vâsle feminin și au câștigat finala probei cu timpul de 7 minute, 1 secundă și 5 sutimi.

Vezi galeria foto
4 poze

Româncele au terminat pe primul loc în fața echipajelor din Olanda și Irlanda. Revenirea lor în aceeași barcă vine după un sezon în care au concurat în formule diferite, transmite Federația Română de Canotaj pe pagina sa de Facebook.

Argint pentru dublul masculin de rame

A doua medalie a României a fost obținută în proba de dublu rame masculin.

Florin Lehaci și Ștefan Berariu au încheiat finala pe locul al doilea, cu timpul de 6 minute, 29 de secunde și 46 de sutimi.

Aurul a revenit Noii Zeelande, iar Lituania a completat podiumul.

Două medalii de bronz pentru tricolori

Prima medalie de bronz a fost câștigată în proba de patru vâsle feminin.

Echipajul format din Emanuela Ciotău, Alexandra Ungureanu, Andrada Moroșanu și Mariana-Laura Dumitru a terminat cursa pe locul al treilea, în 6 minute, 31 de secunde și 15 sutimi.

O altă clasare pe podium a venit în proba de opt plus unu masculin.

Echipajul României a ocupat poziția a treia, cu timpul de 5 minute, 35 de secunde și 50 de sutimi, fiind devansat doar de Olanda și Marea Britanie.

Cele patru medalii au adus României un start promițător în noul sezon al Cupei Mondiale de canotaj.

Recomandarea video

Sondaj: Știi ce daune acoperă asigurarea ta pentru locuință?
G4Media
„Uitați-vă la Sorana cum arată!” » Am mers să vorbim cu antrenorul care a lucrat cu 3 mari campioni ai tenisului românesc: „Aici ar putea fi un secret al ei”
GSP.ro
Prognoză vara 2026 | Meteorologii Accuweather au emis prima prognoză completă pentru iunie, iulie și august 2026 în România
Gandul
Câte mii de euro a primit eliminatul Gigi Burger, de la Antena 1, pentru cele 11 săptămâni la Survivor 2026
Cancan
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport
Reciclarea în România lui Ceaușescu. Cei trei „R” ai propagandei socialiste: recuperare, recondiționare, refolosire – obsesia economiei centralizate. Normele impuse unităților de miliție
Libertatea
Superstiții în a doua zi de Rusalii. Ce NU ai voie să faci sub nicio formă astăzi
CSID
Italienii au testat Dacia Bigster GPL. Ce i-a impresionat și ce critici au avut pentru noul SUV românesc
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia