Surpriză de proporții în lotul Germaniei pentru Cupa Mondială: un jucător veteran renunță la retragere

Portarul lui Bayern Munchen anunțase după EURO 2024 că se retrage din echipa națională, după mai bine de un deceniu în care a fost unul dintre cei mai importanți jucători ai Germaniei. Neuer are 124 de selecții și a făcut parte din echipa care a câștigat Cupa Mondială din 2014.

Selecționerul Julian Nagelsmann l-a convins însă să revină pentru turneul final din această vară, potrivit The Independent. Decizia vine în urma prestațiilor solide ale lui Neuer în actualul sezon, în special în Liga Campionilor.

Revenirea lui Neuer reprezintă o lovitură pentru Oliver Baumann. Portarul lui Hoffenheim, ar fi primit anterior asigurări că va fi titular la Cupa Mondială. Baumann, în vârstă de 35 de ani, a profitat în ultimii ani de absențele cauzate de accidentări ale lui Neuer și de problemele fizice ale lui Marc-Andre ter Stegen.

Ter Stegen, considerat mult timp succesorul natural al lui Neuer la echipa națională, a avut la rândul său un sezon complicat din cauza accidentărilor. El a evoluat foarte puțin după transferul temporar la Girona.

În ciuda formei bune, există în continuare semne de întrebare legate de starea fizică a lui Neuer. Portarul lui Bayern a acuzat recent probleme musculare la gambă și a părăsit terenul în ultimul meci din Bundesliga.

Germania va evolua în grupa E la Campionatul Mondial

Federația Germană de Fotbal a ales să anunțe lotul într-un mod neobișnuit, dezvăluind treptat numele jucătorilor înaintea anunțului oficial al lui Nagelsmann.

Din lot mai fac parte Joshua Kimmich, Kai Havertz și Jamal Musiala, revenit după o accidentare serioasă. În schimb, Serge Gnabry va rata turneul final.

Germania, de patru ori campioană mondială, va evolua în Grupa E, alături de Coasta de Fildeș, Ecuador și Curaçao.

Pregătirea pentru Cupa Mondială va începe pe 27 mai, la Herzogenaurach. Nemții vor disputa două meciuri amicale, contra Finlandei și Statelor Unite.