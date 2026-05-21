Prima pagină » Sport » Surpriză de proporții în lotul Germaniei pentru Cupa Mondială: un jucător veteran renunță la retragere

Surpriză de proporții în lotul Germaniei pentru Cupa Mondială: un jucător veteran renunță la retragere

Veteranul Manuel Neuer, în vârstă de 40 de ani, a revenit asupra deciziei de retragere din națională și a fost inclus în lotul de 26 de jucători al Germaniei pentru Cupa Mondială din Canada, Mexic și Statele Unite.
Surpriză de proporții în lotul Germaniei pentru Cupa Mondială: un jucător veteran renunță la retragere
Sursa foto: Mediafax Foto/Marc Marasescu
Oana Antipa
21 mai 2026, 16:15, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Portarul lui Bayern Munchen anunțase după EURO 2024 că se retrage din echipa națională, după mai bine de un deceniu în care a fost unul dintre cei mai importanți jucători ai Germaniei. Neuer are 124 de selecții și a făcut parte din echipa care a câștigat Cupa Mondială din 2014.

Selecționerul Julian Nagelsmann l-a convins însă să revină pentru turneul final din această vară, potrivit The Independent. Decizia vine în urma prestațiilor solide ale lui Neuer în actualul sezon, în special în Liga Campionilor.

Revenirea lui Neuer reprezintă o lovitură pentru Oliver Baumann. Portarul lui Hoffenheim, ar fi primit anterior asigurări că va fi titular la Cupa Mondială. Baumann, în vârstă de 35 de ani, a profitat în ultimii ani de absențele cauzate de accidentări ale lui Neuer și de problemele fizice ale lui Marc-Andre ter Stegen.

Ter Stegen, considerat mult timp succesorul natural al lui Neuer la echipa națională, a avut la rândul său un sezon complicat din cauza accidentărilor. El a evoluat foarte puțin după transferul temporar la Girona.

În ciuda formei bune, există în continuare semne de întrebare legate de starea fizică a lui Neuer. Portarul lui Bayern a acuzat recent probleme musculare la gambă și a părăsit terenul în ultimul meci din Bundesliga.

Germania va evolua în grupa E la Campionatul Mondial

Federația Germană de Fotbal a ales să anunțe lotul într-un mod neobișnuit, dezvăluind treptat numele jucătorilor înaintea anunțului oficial al lui Nagelsmann.

Din lot mai fac parte Joshua Kimmich, Kai Havertz și Jamal Musiala, revenit după o accidentare serioasă. În schimb, Serge Gnabry va rata turneul final.

Germania, de patru ori campioană mondială, încearcă să revină în elita fotbalului internațional după mai multe turnee dezamăgitoare. Nemții au fost eliminați încă din faza grupelor la ultimele două ediții ale Cupei Mondiale, în 2018 și 2022.Germania, de patru ori campioană mondială, va evolua în Grupa E, alături de Coasta de Fildeș, Ecuador și Curaçao.

Pregătirea pentru Cupa Mondială va începe pe 27 mai, la Herzogenaurach. Nemții vor disputa două meciuri amicale, contra Finlandei și Statelor Unite.

 

 

Recomandarea video

Sebastian Ghiță, prima postare din ultimii 7 ani: „Resping toate aceste afirmații false despre legăturile mele cu Putin și Kremlinul făcute de agenții Soroșiști”
G4Media
Triplul campion al României face Uber, în străinătate: „Câștig mai mulți bani decât în fotbal”
GSP.ro
Doru Bușcu, ORIPILAT de scenele de la Cotroceni! Nicușor Dan se deprezidențializează / Cum să te consulți cu Gigi Becali...
Gandul
Ilona Stepan, membra a juriului din Moldova la Eurovision, a rupt tăcerea. De ce a primit România 3 puncte, de fapt
Cancan
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Prosport
A fost găsit și cadavrul celei de-a doua românce dispărute după prăbușirea blocului de apartamente în Germania
Libertatea
Conchita Wurst, de nerecunoscut la 12 ani după Eurovision! Cum arată acum „femeia cu barbă”. Transformare radicală
CSID
Codul Rutier 2026: Amendă de peste 1.000 de lei pentru 51 km/h în localitate. Din iulie, sancțiunea crește
Promotor
EXCLUSIV: Reformele și proiectele din PNRR rămân sub supraveghere până la 5 ani după ultima plată. Bruxelles-ul poate face controale, verificări și audituri
Economedia