Hagi a anunțat staff-ul tehnic, medical și de suport, care îl va ajuta să antreneze Naționala

Antrenorul Naționalei Gheorghe Hagi și-a definitivat componența staff-ului tehnic, medical și de suport.

Selecționerul va colabora cu antrenori secunzii Cătălin Anghel, Ionel Gane, Cristi Sava (Analiză Video) și cu Ștefan Preda, antrenor de portar, a anunțat joi Federația Română de Fotbal.

Analiști video vor fi Vlad Lakatos și Andrei Butnăraș (Individual – Scouting), iar preparatori fizici Darius Hîmpea, Robert Hodorogea, Dan Curtifan (Prevenție – Recuperare).

Medicul Naționalei este Claudiu Stamatescu, iar din staff-ul medical fac parte Toma Vasilescu, Ovidiu Blendea, Adrian Gherovăț, Dragoș Paraschiv, Alin Burileanu, Constantin Crețu și Vivian Negoiță. Andrei Voica este bucătar-șef, Cristi Mărgărit nutriționist, Cătălin Gheorghiu team manager, Cătălin Popescu ofițer de presă, iar Alexandru Nicilă este ofițer securitate.

România va juca la început de iunie primele două meciuri cu Gheorghe Hagi pe bancă. Naționala întâlnește în 2 iunie Georgia în deplasare și în 6 iunie, pe teren propriu, jocă cu Țara Galilor.