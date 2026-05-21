Prima pagină » Sport » Hagi a anunțat staff-ul tehnic, medical și de suport, care îl va ajuta să antreneze Naționala

Hagi a anunțat staff-ul tehnic, medical și de suport, care îl va ajuta să antreneze Naționala

Naționala de fotbal a României se pregătește pentru prima reunire sub comanda noului antrenor Gheorghe Hagi. Acesta a anunțat lista completă a celor care îl vor ajuta.
Hagi a anunțat staff-ul tehnic, medical și de suport, care îl va ajuta să antreneze Naționala
MIHAI POP / GMN / MEDIAFAX FOTO
Cosmin Pirv
21 mai 2026, 15:10, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Antrenorul Naționalei Gheorghe Hagi și-a definitivat componența staff-ului tehnic, medical și de suport.

Selecționerul va colabora cu antrenori secunzii Cătălin Anghel, Ionel Gane, Cristi Sava (Analiză Video) și cu Ștefan Preda, antrenor de portar, a anunțat joi Federația Română de Fotbal.
Analiști video vor fi Vlad Lakatos și Andrei Butnăraș (Individual – Scouting), iar preparatori fizici Darius Hîmpea, Robert Hodorogea, Dan Curtifan (Prevenție – Recuperare).

Medicul Naționalei este Claudiu Stamatescu, iar din staff-ul medical fac parte Toma Vasilescu, Ovidiu Blendea, Adrian Gherovăț, Dragoș Paraschiv, Alin Burileanu, Constantin Crețu și Vivian Negoiță. Andrei Voica este bucătar-șef, Cristi Mărgărit nutriționist, Cătălin Gheorghiu team manager, Cătălin Popescu ofițer de presă, iar Alexandru Nicilă este ofițer securitate.

România va juca la început de iunie primele două meciuri cu Gheorghe Hagi pe bancă. Naționala întâlnește în 2 iunie Georgia în deplasare și în 6 iunie, pe teren propriu, jocă cu Țara Galilor.

Selecționerul Gheorghe Hagi a anunțat miercuri că România va juca cu două echipe în meciurle cu Georgia și Țara Galilor de la începutul lunii iunie.

Recomandarea video

Sebastian Ghiță, prima postare din ultimii 7 ani: „Resping toate aceste afirmații false despre legăturile mele cu Putin și Kremlinul făcute de agenții Soroșiști”
G4Media
Triplul campion al României face Uber, în străinătate: „Câștig mai mulți bani decât în fotbal”
GSP.ro
„The Late Show”, emisiunea-fenomen de peste Ocean, se închide după 33 de ani. Care este motivul
Gandul
Ilona Stepan, membra a juriului din Moldova la Eurovision, a rupt tăcerea. De ce a primit România 3 puncte, de fapt
Cancan
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Prosport
Podul de la Ungheni, care leagă România și Republica Moldova, a ajuns la jumătatea execuției după un an de lucrări. Când ar urma să fie dat în folosință
Libertatea
Zodia care va ajunge pe mâna medicilor pe final de primăvară, potrivit celebrei Cristina Demetrescu
CSID
Codul Rutier 2026: Amendă de peste 1.000 de lei pentru 51 km/h în localitate. Din iulie, sancțiunea crește
Promotor
EXCLUSIV: Reformele și proiectele din PNRR rămân sub supraveghere până la 5 ani după ultima plată. Bruxelles-ul poate face controale, verificări și audituri
Economedia