Prima pagină » Sport » Gheorghe Hagi anunță lista preliminară a stranierilor pentru amicalele cu Georgia și Țara Galilor, la prima sa acțiune ca selecționer al României

Selecționerul Gheorghe Hagi a făcut publică vineri lista preliminară a jucătorilor din străinătate luați în calcul pentru meciurile amicale ale echipei naționale de fotbal a României din luna iunie, cu Georgia și Țara Galilor. Este prima sa acțiune în al doilea mandat la conducerea selecționatei.
sursă foto: MIHAI POP / GMN / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
08 mai 2026, 13:21, Sport
Cele două partide selecționatei conduse de Hagi sunt programate pe 2 iunie, la Tbilisi, contra Georgiei, respectiv pe 6 iunie, la București (Stadionul Steaua), cu Țara Galilor.

Lotul final urmează să fie completat ulterior cu jucători din competiția internă.

Lotul preliminar al stranierilor anunțat de selecționerul Gheorghe Hagi:

Portari

Ionuț Radu (Celta Vigo | Spania, 9/0), Otto Hindrich (Legia Varșovia | Polonia, 0/0);

Fundași

Andrei Rațiu (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Tony Strata (Vitória Guimarães | Portugalia, 0/0), Deian Sorescu (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu Drăgușin (Tottenham | Anglia, 29/1), Virgil Ghiță (Hannover 96 | Germania, 9/1), Bogdan Racovițan (Raków | Polonia, 5/0), Andrei Burcă (Yunnan Yukun | China, 45/1), Lisav Eissat (Maccabi Haifa | Israel, 2/0);

Mijlocași

Marius Marin (Pisa | Italia, 35/0), Răzvan Marin (AEK Atena | Grecia, 74/12), Nicolae Stanciu (Dalian | China, 86/15), Vlad Dragomir (Pafos | Cipru, 7/0), Marius Corbu (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Adrian Șut (Al-Ain | EAU, 8/0), Dennis Man (PSV | Țările de Jos, 45/11), Ianis Hagi (Alanyaspor | Turcia, 53/8), Valentin Mihăilă (Caykur Rizespor | Turcia, 35/5);

Atacanți

Ianis Stoica (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Denis Drăguș (Gaziantep FK | Turcia, 27/7), Florinel Coman (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Louis Munteanu (DC United | SUA, 4/2).

