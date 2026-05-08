FRF anunță modificarea datei de start pentru sezonul 2026-2027 din Superliga de fotbal

Superliga de fotbal României va începe mai târziu decât fusese stabilit inițial, după ce Federația Română de Fotbal (FRF) a decis vineri modificarea datei de start a sezonului 2026–2027.
sursă foto: GEORGE FILIP / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
08 mai 2026, 13:41, Sport
Decizia a fost luată în ședința de vineri a Comitetului de Urgență FRF, la cererea Ligii Profesioniste de Fotbal, anunță într-un comunicat FRF.

Astfel, potrivit modificării, campionatul este programat să înceapă în weekendul 18-19 iulie 2026, în loc de 11-12 iulie, cum fusese stabilit inițial.

Măsura vine după ce mai multe cluburi din Superligă au solicitat, la finalul lunii aprilie, amânarea startului, invocând timpul insuficient de refacere pentru jucători între sezoane.

Totodată, și Supercupa României va fi reprogramată pentru 11 iulie 2026, în loc de 4 iulie, cum era inițial stabilit.

Sezonul regulat din Superliga României se va întrerupe pentru pauza de iarnă după etapa din 19-20 decembrie.

Campionatul se va relua la mijlocul lunii ianuarie 2027. Play-off-ul și play-out-ul vor începe în martie 2027, urmând să se încheie la finalul lunii mai 2027.

În acest moment, cu două etape înainte de finalul ediției 2025/2026, trei echipe mai sunt matematic în cursa pentru titlul național: Universitatea Craiova, Universitatea Cluj și CFR Cluj.

În Cupa României câștigătoarea se va decide între Universitatea Cluj și Universitatea Craiova. Finala este programată la Sibiu, pe 13 mai.

