Nouă cluburi din Superliga de fotbal și trei echipe feminine au primit licența UEFA pentru sezonul 2026-2027

Nouă cluburi din Superliga României de fotbal și trei echipe feminine au primit licența pentru participarea în cupele europene UEFA în sezonul 2026-2027, a anunțat joi Federația Română de Fotbal. O formație din play-off-ul Superligii nu a primit licență.
Foto: Mickael Chavet/ZUMA Press Wire
Petre Apostol
30 apr. 2026, 16:00, Sport

Federația Română de Fotbal a anunțat joi finalizarea procesului de licențiere pentru participarea cluburilor românești în competițiile UEFA masculine și feminine din sezonul 2026-2027, după soluționarea apelurilor formulate de cluburile solicitante.

Potrivit informării oficiale, Comisia pentru acordarea licenței cluburilor a pronunțat hotărârile în 17 aprilie, iar termenul de apel a expirat la 21 aprilie. Deciziile finale au fost adoptate de Comisia de Apel în data de 30 aprilie.

Pentru competițiile masculine de club UEFA au primit licență nouă cluburi: Universitatea Craiova, CFR Cluj, FC Botoșani, Csikszereda Miercurea Ciuc, Universitatea Cluj, Rapid București, Farul Constanța, FCSB și Dinamo București.

Astfel, FC Argeș este singura formație din play-off-ul Superligii care nu a primit licență. Formația din Piteși ocupă locul 6 în play-off și este prima echipă care a ieșit matematic din calculele pentru titlu.

În ceea ce privește competițiile feminine de club UEFA, licența a fost acordată formațiilor Farul Constanța, Csikszereda Miercurea Ciuc și Universitatea Olimpia Cluj.

Obținerea licenței UEFA certifică îndeplinirea criteriilor sportive, administrative, juridice, de infrastructură și sustenabilitate financiară necesare participării în cupele europene din stagiunea viitoare.uefa

