Lindsey Vonn amână decizia privind retragerea: „Nu vreau să fac o greșeală acum”

Într-un interviu acordat Associated Press, Lindsey Vonn a explicat că a suferit opt operații după fractura complexă la piciorul stâng, accidentare care a fost aproape să ducă la amputarea membrului. Sportiva mai are nevoie de încă o intervenție chirurgicală pentru reconstrucția ligamentului încrucișat anterior.

„Nu vreau să trag concluzii pripite și nici măcar să speculez ce aș putea face. M-aș putea retrage. S-ar putea să nu mai concurez niciodată și asta ar fi complet în regulă. Dar, nu sunt într-o poziție din punct de vedere emoțional pentru a lua această decizie acum”, a spus Lindsey Vonn.

Americanca, în vârstă de 41 de ani, a precizat că orice eventuală revenire este departe, deoarece procesul de recuperare va continua cel puțin un an și jumătate.

„Nu se poate întâmpla nimic până în 2027-2028, pentru că mai am o operație pentru scoaterea tijelor metalice și refacerea ligamentului. După aceea urmează încă șase luni de recuperare, deci mai am cel puțin un an și jumătate până să pot fi din nou sută la sută, chiar și doar pentru antrenamente în sală”, a explicat Lindsey Vonn.

Vonn a recunoscut că această accidentare este diferită de toate cele prin care a trecut până acum, inclusiv față de problemele medicale anterioare, în condițiile în care sportiva are deja un implant de titan la genunchiul drept.

„Pot suporta multă durere, dar aceasta a fost extremă. Nu se compară cu nimic din ceea ce am trăit înainte. Gravitatea accidentării și faptul că aș fi putut să-mi pierd piciorul schimbă complet perspectiva”, a afirmat ea.

„Dacă îmi spui că nu pot face ceva, îți voi demonstra contrariul”

Schioarea americană a spus că familia sa este îngrijorată în privința unei posibile reveniri în competiții, însă a lăsat să se înțeleagă că nu exclude nimic.

„Tatăl meu a spus că, dacă ar depinde de el, cariera mea s-a încheiat. El vrea ce e mai bine pentru mine. Dar, a uitat regula de bază în cazul meu: dacă îmi spui că nu pot face ceva, îți voi demonstra contrariul”, a declarat Lindsey Vonn.

Cu toate acestea, Vonn insistă că acum nu este momentul pentru o decizie definitivă.

„Sunt încă în modul supraviețuire. Vreau doar să trec de această etapă și să văd unde mă aflu în viața mea. Nu vreau să iau o decizie acum, pentru că ar fi una pripită și prea emoțională. Nu vreau să fac o greșeală”, a conchis Lindsey Vonn.

Cu 84 de victorii în Cupa Mondială, Lindsey Vonn rămâne a doua cea mai titrată schioare din istorie, după compatrioata sa Mikaela Shiffrin.