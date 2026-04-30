CSM București surclasează ultima clasată și revine pe primul loc în Liga Florilor la handbal feminin

CSM București a evoluat într-o formulă cu multe jucătoare odihnite dintre cele care au evoluat în Liga Campionilor, competiție în care campioana en-titre a României a reușit să avanseze în Final Four.

Echipa din București a controlat partida încă din primele minute, desprinzându-se rapid la 6-0 și intrând la pauză cu un avantaj consistent, 22-10.

Diferența a continuat să crească și în partea secundă, iar echipa bucureșteană a încheiat meciul fără emoții, scor 36-22.

Principala marcatoare a învingătoarelor a fost coordonatoarea Maria Voicu. Tânăra speranță a handbalului românesc, de 20 de ani, a marcat nouă goluri din nouă aruncări, dintre care patru de la 7 metri. Voicu a mai adăugat și 4 pase decisive.

Evoluții solide au mai avut Merel Freriks, cu șase goluri și trei pase decisive, Trine Østergaard Jensen, cu șase reușite, și Valeriia Maslova, cu patru goluri și patru pase decisive.

În poartă, Gabriela Moreschi și Daciana Hosu au avut câte opt intervenții fiecare.

De partea cealaltă, cea mai eficientă jucătoare a fost Andreea Loredana Prescura, care a înscris 11 goluri, dintre care 7 de la 7 metri.

Pentru CSM București, reprezintă al 18-lea succes din 20 de partide. Echipa din Capitală revine, astfel, pe prima poziție, cu 37 de puncte. Devansează pentru un punct pe Gloria Bistrița, care va juca în această etapă duminică, pe terenul echipei SCM Râmnicu Vâlcea.

CSM Galați rămâne pe ultimul loc, cu un singur punct.