CSM București anunță transferul extremei suedeze Matilda Forsberg, de la principala rivală la titlu

Matilda Forsberg evoluează pe postul de extremă dreapta. Jucătoarea suedeză este născută pe 26 februarie 1998 și a semnat un contract pe doi ani.

„Matilda este o extremă dreapta renumită pentru rapiditate și eficiența din atac, fiind o handbalistă care excelează pe contraatac, fiind și foarte eficientă la finalizarea din unghiuri dificile”, se arată în comunicatul clubului bucureștean.

„Sunt foarte fericită că îmi pot continua călătoria în handbal în România. În general, sunt impresionată de dăruirea, energia și pasiunea pe care românii o arată pentru handbal, jocul pe care îl iubesc. Când am fost abordată de Bojana și echipa de la CSM, m-am simțit foarte onorată și privilegiată – având în vedere istoria și victoriile CSM de-a lungul anilor. Mai mult, am crescut cu mentalitatea suedeză de a ‘face tot ce am mai bun în toate situațiile’ (să mă dezvolt ca individ și să adaug energie echipei mele), dar cu atmosfera de a face parte dintr-o cultură câștigătoare și de a o promova”, a declarat Forsberg, la semnarea contractului.

În actualul sezon din EHF Champions League, Forsberg a avut un procentaj de 76% (22 de goluri din 29 de aruncări) în opt partide jucate alături de Gloria Bistrița.

Ea a evoluat anterior la nivel înalt pentru Sävehof și va fi colegă la CSM București cu două jucătoare ale naționalei Suediei, Tyra Axnér și Jenny Carlson.

Reprezentanții clubului au salutat oficial transferul printr-un mesaj semnat de team-managerul Aurelia Brădeanu:

„Ne bucurăm de venirea Matildei în echipa noastră și suntem încrezători că potențialul și calitățile sale sportive vor contribui la atingerea obiectivelor echipei. Îi urăm bun venit și mult succes în tricoul CSM București!”, a spus, la rândul său, Aurelia Brădeanu, team-managerul echipei CSM București.