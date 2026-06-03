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HC Dunărea Brăila anunță transferul internaționalei române de handbal Cristina Laslo

Clubul de handbal Dunărea Brăila a anunțat miercuri transferul handbalistei din lotul național al României Cristina Laslo, care va evolua pe postul de centru și va purta tricoul cu numărul 13.
HC Dunărea Brăila anunță transferul internaționalei române de handbal Cristina Laslo
sursă foto: SORIN PANA / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
03 iun. 2026, 09:31, Sport
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„Sunt încrezătoare și hotărâtă să ofer fanilor ceea ce am mai bun: dragostea pentru handbal. Iar pentru cei care se îngrijorează că nu voi face față, numărul 13 va transmite că nu și-a spus încă ultimul cuvânt. Pentru toți cei cu inima alb-albastră, abia aștept să ne întâlnim și să scriem istorie pentru acest club împreună”, a declarat Cristina Laslo, componentă de bază a echipei naționale a României.

În vârstă de 30 de ani, Cristina Laslo este una dintre cele mai experimentate handbaliste române ale generației sale. Originară din Cluj-Napoca, ea a evoluat de-a lungul carierei la Universitatea Cluj, ŽRK Budućnost Podgorica, Corona Brașov, Minaur Baia Mare și Gloria Bistrița.

La nivel internațional, Laslo este campioană mondială de junioare cu România (2014) și medaliată cu bronz la Campionatul Mondial de tineret (2016), fiind desemnată cel mai bun centru al ambelor competiții. De asemenea, a fost desemnată cea mai bună jucătoare română din Liga Națională în 2021.

Laslo este componentă a echipei naționale de senioare din 2016.

La nivel de club, Cristina Laslo a evoluat în Liga Campionilor alături de Budućnost și Gloria Bistrița. În sezonul 2023-2024 a contribuit la calificarea echipei Gloria Bistrița în finala EHF European League, încheiată cu medalia de argint. De asemenea, a obținut medalia de bronz în EHF European League cu Minaur Baia Mare.

În sezonul trecut a devenit campioană națională cu Gloria Bistrița, alături de care a cucerit și Cupa României.

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