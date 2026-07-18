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Dinamo București transferă un fundaș din prima ligă belgiană. Darío Benavides a semnat până în 2028

Clubul Dinamo București a anunțat sâmbătă transferul fundașului Darío Benavides, care a jucat sezonul trecut în campionatul belgian.
Dinamo București transferă un fundaș din prima ligă belgiană. Darío Benavides a semnat până în 2028
Foto: Dinamo București
Cosmin Pirv
18 iul. 2026, 16:51, Sport
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Potrivit unui anunț al clubului, Darío Benavides a semnat cu Dinamo un contract valabil două sezoane, până la sfârșitul lunii iunie 2028, cu posibilitate de prelungire pentru încă un sezon.

Darío Benavides este fundaș dreapta și s-a format la academia celor de la UD Almería și Sevilla FC, echipa pentru care a debutat în La Liga.

De-a lungul carierei, a mai jucat pentru Sevilla Atlético și La Louvière.

În sezonul trecut, jucătorul a evoluat în 23 de meciuri și a oferit 2 pase decisive pentru La Louvière în prima ligă din Belgia.

Dinamo debutează în noul sezon din Superliga duminică, 19 iulie, de la ora 19.30. Echipa va juca în deplasare la Petrolul.

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